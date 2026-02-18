Στα δικαστήρια οι 38 συλληφθέντες από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο ΑΠΘ

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας, ενώ τριάντα τρεις 33 εξ αυτών κατηγορούνται και για απείθεια





Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας, ενώ τριάντα τρεις 33 εξ αυτών κατηγορούνται και για απείθεια, καθώς αρνήθηκαν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα.







Η μεταγωγή του στα δικαστήρια έγινε στις 11 το πρωί, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.







Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία, «βραδινές ώρες χθες (17-02-2026) ομάδα ατόμων αφίχθηκε σε χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για εκδήλωση – προβολή ταινίας, όπου παρά την ενημέρωσή τους σχετικά με την υποχρέωση αποχώρησής τους μετά από συγκεκριμένη ώρα, αρνήθηκαν να φύγουν».



Υπενθυμίζεται ότι από τις πρυτανικές αρχές έχει ληφθεί η απόφαση να κλείνουν τα κτήρια στις 22:00.



Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι:«κατόπιν αιτήματος συνδρομής προκειμένου να εφαρμοσθεί η κείμενη νομοθεσία, αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο κατάλληλου σχεδιασμού, πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 38 άτομα, εκ των οποίων τα 36 πλησίον του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου και 2 σε χώρο του ΑΠΘ, ενώ προσήχθησαν 10 ακόμη άτομα, για τα οποία δεν προέκυψε εμπλοκή στην υπόθεση και αποχώρησαν».