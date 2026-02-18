Στο Αυτόφωρο οι 38 συλληφθέντες από την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ
Σε βάρος τους η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού και για απείθεια
Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκαν να δικαστούν τα 38 άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νέας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Σε βάρος τους η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού και για απείθεια, κατά περίπτωση, καθώς αρνήθηκαν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα.
Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο παραμένουν δεκάδες άτομα που συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την συμπαράστασή τους στους συλληφθέντες.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία, «βραδινές ώρες χθες (17-02-2026) ομάδα ατόμων αφίχθηκε σε χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για εκδήλωση – προβολή ταινίας, όπου παρά την ενημέρωσή τους σχετικά με την υποχρέωση αποχώρησής τους μετά από συγκεκριμένη ώρα, αρνήθηκαν να φύγουν».
Υπενθυμίζεται ότι από τις πρυτανικές αρχές έχει ληφθεί η απόφαση να κλείνουν τα κτήρια στις 22:00.
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «κατόπιν αιτήματος συνδρομής προκειμένου να εφαρμοσθεί η κείμενη νομοθεσία, αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο κατάλληλου σχεδιασμού, πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 38 άτομα, εκ των οποίων τα 36 πλησίον του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου και 2 σε χώρο του ΑΠΘ, ενώ προσήχθησαν 10 ακόμη άτομα, για τα οποία δεν προέκυψε εμπλοκή στην υπόθεση και αποχώρησαν».
