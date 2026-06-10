Κινηματογράφος Μπρόντγουαιη: Ανακαινίζεται εκ βάθρων και μετατρέπεται σε ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες

Ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε στη διατήρηση της μνήμης του χώρου. Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες ανακαινίσεις επιλέγουν την πλήρη αντικατάσταση του παλιού, το «Άθενς Μπρόντγουαιη» επέλεξε συνειδητά τη διατήρηση και πλήρη αποκατάσταση ορισμένων από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ταυτότητάς του.Τα εμβληματικά καθίσματα του ιστορικού κινηματογράφου διατηρήθηκαν και αποκαταστάθηκαν πλήρως. Τα ξύλινα μέρη τους συντηρήθηκαν σχολαστικά, τα υφάσματα αντικαταστάθηκαν εξ ολοκλήρου και κάθε κάθισμα ανακατασκευάστηκε, παραμένοντας πιστό στον αρχικό του σχεδιασμό.Παράλληλα, διατηρήθηκε η χαρακτηριστική οροφή της αίθουσας με τα ηχομονωτικά πάνελ στους έντονους χρωματισμούς που παραπέμπουν στην αισθητική και τη σχεδιαστική τόλμη των δεκαετιών του 1960 και του 1970, αποτελώντας ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του χώρου.Αντίστοιχα, διατηρήθηκαν και τα διακοσμητικά πάνελ των πλαϊνών τοίχων της πλατείας του θεάτρου, με τις χαρακτηριστικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες που επί δεκαετίες συνόδευαν την εμπειρία των θεατών και εξακολουθούν να προσδίδουν τη μοναδική προσωπικότητα και ατμόσφαιρα της ιστορικής αυτής αίθουσας.Έτσι, οι θεατές του Άθενς Μπρόντγουαιη δεν θα επισκέπτονται απλώς έναν σύγχρονο θεατρικό χώρο, αλλά έναν χώρο που εξακολουθεί να αφηγείται την ιστορία του μέσα από τα αυθεντικά στοιχεία που τον χαρακτήρισαν και τον έκαναν σημείο αναφοράς για γενιές Αθηναίων.Κομβικό ρόλο στη μεταμόρφωση του χώρου διαδραμάτισε ο Θάνος Ιωαννίδης και η ομάδα της Erion Workshop, οι οποίοι είχαν την επίβλεψη και τον συντονισμό της μετάβασης του ιστορικού κινηματογράφου σε ένα σύγχρονο θέατρο υψηλών προδιαγραφών. Η παρέμβασή τους επέτρεψε τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και των θεατρικών υποδομών, διατηρώντας παράλληλα τα αυθεντικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη μοναδική προσωπικότητα του χώρου.