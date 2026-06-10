Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Κινηματογράφος Μπρόντγουαιη: Ανακαινίζεται εκ βάθρων και μετατρέπεται σε ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Κινηματογράφος Μπρόντγουαιη: Ανακαινίζεται εκ βάθρων και μετατρέπεται σε ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία του και ποιος γνωστός καλλιτέχνης έχει αναλάβει την πρώτη παράσταση
Mια σημαντική επένδυση στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας αποτελεί η επιστροφή του κηρυγμένου ως νεώτερου μνημείου χώρου που στέγαζε επί δεκαετίες τον τον κινηματογράφο Μπρόντγουαιη ως νέου θεατρικού χώρου 800 θέσεων ο οποίος θα φέρει πλέον το όνομα «Άθενς Μπρόντγουαιη» . Οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη ανέλαβαν την ανακαίνιση της αίθουσας και την τεράστιας, ιταλικού τύπου σκηνής αλλά και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων της ιστορικής Στοάς Μπρόντγουαιη, με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναγέννηση ενός σημαντικού σημείου αναφοράς της περιοχής.
Το νέο «Άθενς Μπρόντγουαιη» θα ανοίξει τις πύλες του τον Δεκέμβριο του 2026 με την πρώτη πανελλήνια παρουσίαση του κλασικού έργου της Αγκάθα Κρίστι «Έγκλημα στο Νείλο», σε θεατρική διασκευή Κεν Λούντβιχ, μετάφραση Αντώνη Γαλέου και απόδοση και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη.
Το συγκρότημα της Στοάς Λάλη κατασκευάστηκε το 1970 ως ένα πρωτοποριακό για την εποχή «ειδικό κτίριο θεαμάτων», φιλοξενώντας δύο θεατρικές σκηνές, χειμερινό κινηματογράφο και θερινό κινηματογράφο στην ταράτσα, αποτελώντας για δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα σημεία ψυχαγωγίας της πόλης.
Κρυμμένος στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου που περικλείεται από τις οδούς Πατησίων, Κεφαλληνίας, Αγίου Μελετίου και Γ΄ Σεπτεμβρίου, ο ιστορικός κινηματογράφος υπήρξε για περισσότερα από τριάντα χρόνια σημείο συνάντησης γενεών θεατών. Η πρόσβαση γινόταν αποκλειστικά μέσα από τη διαμπερή στοά που ενώνει την Αγίου Μελετίου με την Κεφαλληνίας, στοιχείο που προσέδιδε στον χώρο έναν μοναδικό χαρακτήρα «κρυμμένου πολιτιστικού προορισμού» στο κέντρο της πόλης. Στην ίδια στοά στεγάζεται εδώ και δεκαετίες και το Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
Η αρχιτεκτονική του συγκροτήματος παραμένει μέχρι σήμερα ξεχωριστή. Τα αρχιτεκτονικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του χώρου, αποτελούν στοιχεία μιας εποχής όπου η ψυχαγωγία σχεδιαζόταν ως ολοκληρωμένη εμπειρία και όχι απλώς ως ένας χώρος προβολών ή παραστάσεων.
Με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία αυτού του μοναδικού κτιρίου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως νεώτερο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη προχώρησαν, σε μια εκτεταμένη ανακαίνιση και τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, δημιουργώντας ένα θέατρο που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των σύγχρονων παραγωγών και του σημερινού κοινού. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκε πλήρης αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, εγκατάσταση νέων συστημάτων φωτισμού και ήχου τελευταίας τεχνολογίας, εκσυγχρονισμός των σκηνικών και τεχνικών εγκαταστάσεων, ανακατασκευή των χώρων εξυπηρέτησης κοινού και καλλιτεχνών, καθώς και συνολικός επανασχεδιασμός της λειτουργίας της αίθουσας με γνώμονα την άνεση, την ασφάλεια και τη βέλτιστη θεατρική εμπειρία.
Το νέο «Άθενς Μπρόντγουαιη» θα ανοίξει τις πύλες του τον Δεκέμβριο του 2026 με την πρώτη πανελλήνια παρουσίαση του κλασικού έργου της Αγκάθα Κρίστι «Έγκλημα στο Νείλο», σε θεατρική διασκευή Κεν Λούντβιχ, μετάφραση Αντώνη Γαλέου και απόδοση και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη.
Το συγκρότημα της Στοάς Λάλη κατασκευάστηκε το 1970 ως ένα πρωτοποριακό για την εποχή «ειδικό κτίριο θεαμάτων», φιλοξενώντας δύο θεατρικές σκηνές, χειμερινό κινηματογράφο και θερινό κινηματογράφο στην ταράτσα, αποτελώντας για δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα σημεία ψυχαγωγίας της πόλης.
Κρυμμένος στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου που περικλείεται από τις οδούς Πατησίων, Κεφαλληνίας, Αγίου Μελετίου και Γ΄ Σεπτεμβρίου, ο ιστορικός κινηματογράφος υπήρξε για περισσότερα από τριάντα χρόνια σημείο συνάντησης γενεών θεατών. Η πρόσβαση γινόταν αποκλειστικά μέσα από τη διαμπερή στοά που ενώνει την Αγίου Μελετίου με την Κεφαλληνίας, στοιχείο που προσέδιδε στον χώρο έναν μοναδικό χαρακτήρα «κρυμμένου πολιτιστικού προορισμού» στο κέντρο της πόλης. Στην ίδια στοά στεγάζεται εδώ και δεκαετίες και το Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
Η αρχιτεκτονική του συγκροτήματος παραμένει μέχρι σήμερα ξεχωριστή. Τα αρχιτεκτονικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του χώρου, αποτελούν στοιχεία μιας εποχής όπου η ψυχαγωγία σχεδιαζόταν ως ολοκληρωμένη εμπειρία και όχι απλώς ως ένας χώρος προβολών ή παραστάσεων.
Με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία αυτού του μοναδικού κτιρίου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως νεώτερο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη προχώρησαν, σε μια εκτεταμένη ανακαίνιση και τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, δημιουργώντας ένα θέατρο που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των σύγχρονων παραγωγών και του σημερινού κοινού. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκε πλήρης αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, εγκατάσταση νέων συστημάτων φωτισμού και ήχου τελευταίας τεχνολογίας, εκσυγχρονισμός των σκηνικών και τεχνικών εγκαταστάσεων, ανακατασκευή των χώρων εξυπηρέτησης κοινού και καλλιτεχνών, καθώς και συνολικός επανασχεδιασμός της λειτουργίας της αίθουσας με γνώμονα την άνεση, την ασφάλεια και τη βέλτιστη θεατρική εμπειρία.
Ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε στη διατήρηση της μνήμης του χώρου. Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες ανακαινίσεις επιλέγουν την πλήρη αντικατάσταση του παλιού, το «Άθενς Μπρόντγουαιη» επέλεξε συνειδητά τη διατήρηση και πλήρη αποκατάσταση ορισμένων από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ταυτότητάς του.
Τα εμβληματικά καθίσματα του ιστορικού κινηματογράφου διατηρήθηκαν και αποκαταστάθηκαν πλήρως. Τα ξύλινα μέρη τους συντηρήθηκαν σχολαστικά, τα υφάσματα αντικαταστάθηκαν εξ ολοκλήρου και κάθε κάθισμα ανακατασκευάστηκε, παραμένοντας πιστό στον αρχικό του σχεδιασμό.
Παράλληλα, διατηρήθηκε η χαρακτηριστική οροφή της αίθουσας με τα ηχομονωτικά πάνελ στους έντονους χρωματισμούς που παραπέμπουν στην αισθητική και τη σχεδιαστική τόλμη των δεκαετιών του 1960 και του 1970, αποτελώντας ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του χώρου.
Αντίστοιχα, διατηρήθηκαν και τα διακοσμητικά πάνελ των πλαϊνών τοίχων της πλατείας του θεάτρου, με τις χαρακτηριστικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες που επί δεκαετίες συνόδευαν την εμπειρία των θεατών και εξακολουθούν να προσδίδουν τη μοναδική προσωπικότητα και ατμόσφαιρα της ιστορικής αυτής αίθουσας.
Έτσι, οι θεατές του Άθενς Μπρόντγουαιη δεν θα επισκέπτονται απλώς έναν σύγχρονο θεατρικό χώρο, αλλά έναν χώρο που εξακολουθεί να αφηγείται την ιστορία του μέσα από τα αυθεντικά στοιχεία που τον χαρακτήρισαν και τον έκαναν σημείο αναφοράς για γενιές Αθηναίων.
Κομβικό ρόλο στη μεταμόρφωση του χώρου διαδραμάτισε ο Θάνος Ιωαννίδης και η ομάδα της Erion Workshop, οι οποίοι είχαν την επίβλεψη και τον συντονισμό της μετάβασης του ιστορικού κινηματογράφου σε ένα σύγχρονο θέατρο υψηλών προδιαγραφών. Η παρέμβασή τους επέτρεψε τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και των θεατρικών υποδομών, διατηρώντας παράλληλα τα αυθεντικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη μοναδική προσωπικότητα του χώρου.
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