Θεσσαλονίκη: Με οπαδικά κίνητρα το επεισόδιο έξω από εστιατόριο - «Αν του έδινε μια στο κεφάλι θα μπορούσε να τον σκοτώσει»
Τέσσερις οι δράστες - Καταδίωξαν τα θύματά τους από τη λεωφόρο Στρατού μέχρι τη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης και Αλεξάνδρου Σβώλου.

Οπαδικά φαίνεται ότι ήταν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα κίνητρα πίσω από το επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival το επεισόδιο ξεκίνησε όταν τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες και ένα αυτοκίνητο ξεκίνησαν να καταδιώκουν δύο νεαρούς που επέβαιναν σε άλλη μηχανή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η καταδίωξη ξεκίνησε από τη λεωφόρο Στρατού και κατέληξε στη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης και Αλεξάνδρου Σβώλου.

Thestival.gr Οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη


Εκεί που ήταν ένας από τους τέσσερις δράστες της επίθεσης εμβόλισε με τη μηχανή του την άλλη μηχανή, στην οποία επέβαιναν τα δύο θύματα. Αμέσως μετά οι υπόλοιποι από την ομάδα των δραστών περικύκλωσαν τους δύο «στόχους» και άρχισαν να τους χτυπούν.

«Είδα έναν νεαρό να παίρνει στα χέρια ένα σιδερένιο σκαμπό και να σημαδεύει αυτόν που ήταν πεσμένος στον δρόμο. Αν του έδινε μια στο κεφάλι θα μπορούσε να τον σκοτώσει» δήλωσε στο thestival αυτόπτης μάρτυρας.

Το δεύτερο θύμα προσπάθησε να αμυνθεί και «τη στιγμή που πάλευαν άνοιξε η ζακέτα του δράστη και φάνηκε το μπλουζάκι που φορούσε. Είχε τα χρώματα της ομάδας του» ανέφερε άλλος αυτόπτης μάρτυρας. Ένα τρίτο άτομο που είδε την επίθεση να εκτυλίσσεται μπροστά είπε ότι ο ένας εκ των δραστών κρατούσε μαχαίρι.

Στο σημείο έφτασαν σε λίγα λεπτά αστυνομικοί, αλλά οι εμπλεκόμενοι στο συμβάν είχαν εξαφανιστεί.

Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα από τις Αρχές με την αστυνομία α έχει στη διάθεσή της φωτογραφικό υλικό με τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων των δραστών.
