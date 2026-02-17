Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Επεισόδιο μετά από τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Πετούσαν τραπέζια και καρέκλες έξω από εστιατόριο
Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ στη συμβολή των οδών Σβώλου και Εθνικής Αμύνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Επεισόδιο που ξεκίνησε μετά από ένα τροχαίο και εξελίχθηκε σε συμπλοκή με τραπέζια και καρέκλες έξω από εστιατόριο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το emakedonia.gr όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ στη συμβολή των οδών Σβώλου και Εθνικής Αμύνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες το επεισόδιο άρχισε όταν μηχανή έπεσε επάνω σε αυτοκίνητο με τους επιβάτες από ένα δεύτερο αυτοκίνητο να σταματούν και να λαμβάνουν μέρος στη συμπλοκή που μόλις είχε ξεκινήσει.
Ο καβγάς κλιμακώθηκε έξω από εστιατόριο με τους συμμετέχοντες στη συμπλοκή να πετούν τραπέζια και καρέκλες για περίπου 10 λεπτά
«Φως» στις συνθήκες του καταγγελθέντος περιστατικού, θα ρίξει τυχόν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
