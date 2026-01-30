Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση με σιδηρογροθιές σε οικογένεια στο Φράγμα της Θέρμης, ταυτοποιήθηκαν τρεις 22χρονοι
Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση με σιδηρογροθιές σε οικογένεια στο Φράγμα της Θέρμης, ταυτοποιήθηκαν τρεις 22χρονοι

Στο περιστατικό που είχε σημειωθεί τον περυσινό Απρίλιο εμπλέκονταν συνολικά οχτώ άτομα

Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση με σιδηρογροθιές σε οικογένεια στο Φράγμα της Θέρμης, ταυτοποιήθηκαν τρεις 22χρονοι
Την εξιχνίαση περιστατικού επίθεσης που είχε σημειωθεί τον περυσινό Απρίλιο στο Φράγμα της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, με θύματα 54χρονο και τους δύο γιους του, 28 και 31 ετών, αντίστοιχα, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Για την επίθεση, που έγινε με σιδηρογροθιές και αιχμηρό αντικείμενο, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών εκ των συνολικά οκτώ εμπλεκόμενων προσώπων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα άτομα που ταυτοποιήθηκαν είναι 22 ετών, σήμερα, και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Οι έρευνες για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης.
