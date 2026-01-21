Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας: Στα λευκά έχει ντυθεί το Καρπενήσι και η Λίμνη Πλαστήρα, δείτε βίντεο
Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας: Στα λευκά έχει ντυθεί το Καρπενήσι και η Λίμνη Πλαστήρα, δείτε βίντεο
Χιονοπτώσεις σημειώνονται από το πρωί σε ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, με το ψυχρό κύμα να ρίχνει αισθητά τη θερμοκρασία
Στα λευκά έχει ντυθεί το Καρπενήσι, καθώς χιονοπτώσεις καταγράφονται από τις πρώτες πρωινές ώρες σε ορεινές περιοχές της χώρας, ενώ αναφορές για χιόνια υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, στην Καρδίτσα, όπως φαίνεται και στα βίντεο που έχουν στείλει στο Forecast Weather Greece κάτοικοι των περιοχών.
Το σκηνικό του καιρού θυμίζει χειμώνα σε αρκετές ορεινές περιοχές της Ελλάδας, με το Καρπενήσι να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Η πόλη και τα γύρω υψώματα έχουν καλυφθεί από χιόνι, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και την αίσθηση του ψύχους να είναι έντονη.
Χιονοπτώσεις ή χιονόνερο καταγράφονται και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνη Πλαστήρα, όπου το θερμόμετρο κινείται κοντά στο μηδέν, δημιουργώντας συνθήκες χειμωνιάτικου καιρού.
Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο οδικό δίκτυο, κυρίως σε σημεία με αυξημένο υψόμετρο.
Το ψυχρό μέτωπο που επηρεάζει τη χώρα αναμένεται να διατηρήσει τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις χειμερινές συνθήκες, με πιθανότητα για νέες χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας μέσα στις επόμενες ώρες.
