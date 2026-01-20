H κακοκαιρία σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα: Στο σκοτάδι χωριά στη Ναυπακτία, περιορισμοί στην κυκλοφορία στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
H κακοκαιρία σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα: Στο σκοτάδι χωριά στη Ναυπακτία, περιορισμοί στην κυκλοφορία στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε πολλές περιοχές - Κλειστά τα σχολεία στη Ναυπακτία
Σοβαρά προβλήματα σε δρόμους, υποδομές και μετακινήσεις προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν τη Ναυπακτία και ευρύτερα τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και περιορισμούς στις μετακινήσεις.
Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ήταν αργά το βράδυ της Τρίτης (20/1) η Δημοτική Ενότητα Χάλκειας, στη Ναυπακτία, λόγω σπασμένης κολώνας στο Περιθώρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr η βλάβη θα επισκευαστεί το πρωί της Τετάρτης.
Υπάρχει σοβαρός φόβος ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα διακοπεί και η υδροδότηση στα περισσότερα χωριά της περιοχής, λόγω της παρατεταμένης διακοπής ρεύματος.
Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε πολλές περιοχές.
Στον Πλατανίτη κατέρρευσε πινακίδα και καμινάδα, ενώ στην Κάτω Βασιλική τεράστια λεύκα ξεριζώθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Προβλήματα καταγράφηκαν και στη Γαβρολίμνη, όπου δέντρα έπεσαν στο γήπεδο, προκαλώντας ζημιές, ενώ πλαστικά τζάμια εκτοξεύθηκαν στον δρόμο.
Την ίδια ώρα, συνεχείς διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σε περιοχές όπως το Ευηνοχώρι, το Τρίκορφο και η Γαβρολίμνη, ενώ δύσκολη είναι η διέλευση οχημάτων σε παραλιακούς δρόμους, με τη θάλασσα να βγαίνει κατά τόπους στη στεριά.
Προβλήματα υπάρχουν και στις μετακινήσεις. Στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία για δίκυκλα, τροχόσπιτα και φορτηγά χωρίς φορτίο, ενώ παραμένει κλειστή και η πορθμιακή γραμμή Ρίου–Αντιρρίου.
Με απόφαση του Δήμου Ναυπακτίας, αύριο θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, για λόγους ασφαλείας.
Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής λόγω της κακοκαιρίας. Από τις πρωινές ώρες έως τις 18:00 της Τρίτης 20 Ιανουαρίου 2026, το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχθηκε συνολικά 120 κλήσεις για παροχές βοήθειας σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο.
Αναλυτικά:
• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 31 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 26 κοπές δέντρων
• Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 74 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 55 κοπές δέντρων, και 13 αφαιρέσεις αντικειμένων
• Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 15 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 13 κοπές δέντρων και μία άντληση
