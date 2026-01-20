Κακοκαιρία: 112 σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Κορινθία –Ακραία φαινόμενα την Τετάρτη, οι περιοχές που θα βρέξει και θα χιονίσει

Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της Αρκαδίας, της Αργολίδας και της Κορινθίας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα.



Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».





Σημαντική επιδείνωση του καιρού – Κατηγορία 5 (Ακραία)



Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά θα προκαλέσει σημαντική επιδείνωση του καιρού την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.



Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά:



από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο,



από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες,



και από το βράδυ στις Κυκλάδες.



Στην Αττική και την Αθήνα αναμένονται βροχές από νωρίς το πρωί, με σημαντική ενίσχυση των φαινομένων από το απόγευμα, οπότε προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.



Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία) σύμφωνα με τον δείκτη RPI της μονάδας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.



Χιόνια, μεγάλες ποσότητες νερού και θυελλώδεις άνεμοι



Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται:



στις έντονες χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης,



στις μεγάλες ποσότητες νερού που θα δεχτούν κυρίως η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική και Νότια Θεσσαλία,



καθώς και στους θυελλώδεις ανέμους στα δυτικά και τα νότια της χώρας.



Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός – Διυπουργική σύσκεψη



Έκτακτη διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε νωρίτερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων, των φορέων της Πολιτικής Προστασίας, των Περιφερειαρχών και εκπροσώπων των ΟΤΑ, μετά και τη συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.



Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας και αδιάλειπτης επικοινωνίας με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΕΣΚΕΔΙΚ), καθ’ όλη τη διάρκεια του φαινομένου.



Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε:



το Πυροσβεστικό Σώμα να τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, με γενική επιφυλακή στην Αττική και ανάπτυξη δυνάμεων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ,



αυξημένη ετοιμότητα για Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΛ.ΑΣ. και Λιμενικό,



ετοιμότητα για Περιφέρειες, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΚΑΒ και παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων,



καθώς και για τα συναρμόδια υπουργεία.



Κεφαλογιάννης: «Red Code σε πολλές περιοχές – Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες»



Σε δηλώσεις του, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης υπενθύμισε ότι η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με Red Code σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ισχύει πορτοκαλί συναγερμός.



Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας ότι σε περιοχές με χιονοπτώσεις είναι υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.



Κλειστά σχολεία την Τετάρτη



Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, αρκετά σχολεία της χώρας θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου. Η αναστολή λειτουργίας αφορά σχολικές μονάδες σε:

Αττική, Πατρέων, Ευρώτα, Αμφιλοχία, Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, Μονεμβασιά, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Αρκαδία (Βόρεια και Νότια Κυνουρία) και Θήρα.



Στη Θάσο, κλειστό θα παραμείνει το Νηπιαγωγείο Σκάλας Μαριών λόγω διακοπής ρεύματος και χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας θα λειτουργήσουν κανονικά.



Η εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου αυτό είναι εφικτό.



