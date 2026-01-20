Απάντηση Δεληβοριά σε Πλακιά για Καρυστιανού: Δεν συνδέομαι με τις επιλογές του κάθε συγγενούς

από την πλευρά του σχολίασε κάτω από την ανάρτηση καταλογίζοντάς του μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τις νομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών,

«Εσύ δεν ήσουν, Φοίβο Δεληβοριάς τότε που σας είπα να μην κάνετε την συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση; Έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο , όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε , για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας. Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία γίνανε με χρήματα που μαζέψατε εσείς. 30 υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες : εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για την Μαρία. Δεν ξεχνάμε . Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη».

Καρυστιανού: Θέμα δημόσιας διαβούλευσης οι αμβλώσεις

Υπενθυμίζεται ότι σφοδρές αντιδράσεις, πολιτικές και κοινωνικές, προκάλεσαν οι

η οποία άνοιξε ζήτημα για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, κάνοντας λόγο για «θέμα δημόσιας διαβούλευσης», παρότι στη χώρα μας είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα - και μάλιστα σε δύο φάσεις, με νόμο της ΝΔ το 1978 και με νόμο του ΠΑΣΟΚ το 1986, που διεύρυνε τις προϋποθέσεις για την έκτρωση.





«Aς αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει» ανέφερε η κυρία Καρυστιανού, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς. Όπως υποστήριξε η τέως Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου».

Η παραπάνω αποστροφή σήκωσε κύμα αντιδράσεων με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει πως «το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε και από γιατρό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για ορίζει το σώμα της, τελεία και παύλα». Για το θέμα τοποθετήθηκαν πολλά στελέχη από όλους τους πολιτικούς χώρους.





Απάντηση στην κριτική του Νίκου Πλακιά έδωσε ο Φοίβος Δεληβοριάς μετά το σχόλιο του πρώτου με αφορμή τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων.Με απάντηση στο σχόλιο του κ. Πλακιά, ο τραγουδοποιός απέκρουσε την κριτική για τη διαχείριση των εσόδων της συναυλίας για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών λέγοντας πως δεν συνδέεται από τις επιλογές του κάθε συγγενούς, ενώ ειδικά για τη δήλωση για τις αμβλώσεις τόνισε πως ο ίδιος επέλεξε να σχολιάσει γιατί δεν μπορεί να γίνεται μπροστάντζα σε πράγματα με τα οποία διαφωνεί και αντιμάχεται από μικρό παιδί.«Νίκο Πλακιά, χαίρομαι ειλικρινά που μιλάμε, δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ως τώρα. Αυτό που είπα τότε είναι πως θα έπαιζα και για έναν μόνο γονέα αν μου το ζητούσε, γιατί θεωρώ το ζήτημα σοβαρό και την αδικία -όπως την έβλεπα να ξεδιπλώνεται στις εξεταστικές και στην όλη διαδικασία- μεγάλη. Εξακολουθώ και στηρίζω όλους τους συγγενείς (και την κυρία Καρυστιανού) στο ζήτημα αυτό και θεωρώ πως στο ποσοστό που η συναυλία και οι κινητοποιήσεις ευαισθητοποίησαν για το θέμα σας, δεν ήταν λάθος η αποδοχή μας να συμμετάσχουμε. Δεν μπορώ να συνδεθώ με μετέπειτα προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς, όμως -και ειδικά η συγκεκριμένη δήλωση που την θεωρώ ατυχή, για να το πω καλοπροαίρετα, προσωπικά μου προκαλεί πολύ δυσάρεστα συναισθήματα. Δεν γινόταν να μην το πω. Είμαι κοντά σας σε ό,τι με χρειαστείτε -αν χρειάζομαι κάπου ως καλλιτέχνης. Δεν θέλω όμως να γίνομαι μπροστάντζα σε πράγματα με τα οποία διαφωνώ και τα αντιμάχομαι από μικρό παιδάκι. Με σεβασμό και εκτίμηση».Υπενθυμίζεται πως όλα ξεκίνησαν με την ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά την οποία ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε. Ο τραγουδοποιός δήλωσε ότι ο ίδιος πλέον μετά τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις αντιλαμβάνεται γιατί υπήρξε μερίδα συγγενών που κρατούσε αποστάσεις τόσο από την κυρία Καρυστιανού, όσο και από το υπό διαμόρφωση κόμμα της.