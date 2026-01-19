Θύελλα για την πρόεδρο Μαρία που άνοιξε θέμα αμβλώσεων: Το ζήτημα έχει λυθεί, τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν αμφισβητούνται, της απαντούν

Ομαδικά πυρά από την κυβέρνηση και τα κόμματα μετά τις αιτιάσεις της παιδιάτρου Καρυστιανού για διαβούλευση στο θέμα που αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο και ατομικό δικαίωμα κάθε γυναίκας

Υπενθυμίζεται, ότι το ζήτημα της αμφισβήτησης του δικαιώματος στην άμβλωση είχε επιχειρήσει να θέσει στη δημόσια σφαίρα το 2022 η Εκκλησία, χωρίς ωστόσο να βρει ακροατήριο, πέρα από το πιο συντηρητικό και ακραίο κομμάτι των πιστών.



«Aς αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει» ανέφερε η κυρία







@protothema.gr ❗ Καρυστιανού: Θέμα δημόσιας διαβούλευσης οι αμβλώσεις #protothema #news #karistianou #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr



Η αντίδραση της κυβέρνησης







@protothema.gr ❗ Καρυστιανού: Θέμα δημόσιας διαβούλευσης οι αμβλώσεις #protothema #news #karistianou #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

Κλείσιμο Ολομέτωπη επίθεση Σε υψηλούς τόνους απαντούν στην Μαρία Καρυστιανού το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, ενώ ισχυρές αντιδράσεις έχουν προκληθεί και μεταξύ των χρηστών των social media.



Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ



Tην επισήμανση ότι το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά κάνει στο σχόλιό του για το ζήτημα που προκάλεσε με τις δηλώσεις της η κυρία Καρυστιανού, το ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα, αναφέρει: «Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με τον νόμο 1609/1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της. Η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα.



Σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση, που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και όχι για πισωγύρισμα».



«Οι γυναίκες έχουμε κερδίσει τα δικαιώματά μας με αγώνες και δεν γυρίζουμε πίσω. Ούτε ένα βήμα πίσω» ανέφερε από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου.



O ΣΥΡΙΖΑ



Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης επισήμανε ότι μόνο η ακροδεξιά στην Ελλάδα και την Ευρώπη αμφισβητεί την κατάκτηση του δικαιώματος στην άμβλωση, αφού τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται, ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.



Ειδικότερα, ο κ.Ζαχαριάδης, δήλωσε: «Τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.



Η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι κατάκτηση αγώνων και διεκδικήσεων δεκαετιών.



Σφοδρές αντιδράσεις, πολιτικές και κοινωνικές, έχουν εγείρει οι σημερινές δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία άνοιξε ζήτημα για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, κάνοντας λόγο για «θέμα δημόσιας διαβούλευσης», παρότι στη χώρα μας είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα - και μάλιστα σε δύο φάσεις, με νόμο της ΝΔ το 1978 και με νόμο του ΠΑΣΟΚ το 1986, που διεύρυνε τις προϋποθέσεις για την έκτρωση.«Aς αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει» ανέφερε η κυρία Καρυστιανού , θέτοντας υπό αμφισβήτηση το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς. Όπως υποστήριξε η τέως Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου».«Επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω», είπε η κυρία Καρυστιανού, ενώ συνέχισε λέγοντας πως «μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της, το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο ηθικό θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσείς, γι' αυτό λέω για δημόσια διαβούλευση, είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε για μια ζωή που τώρα γεννάται», κατέληξε.Η παραπάνω αποστροφή σήκωσε κύμα αντιδράσεων με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει πως «το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε και από γιατρό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για ορίζει το σώμα της, τελεία και παύλα».Σε υψηλούς τόνους απαντούν στην Μαρία Καρυστιανού το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, ενώ ισχυρές αντιδράσεις έχουν προκληθεί και μεταξύ των χρηστών των social media.«Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με τον νόμο 1609/1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της. Η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα.Σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση, που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και όχι για πισωγύρισμα».«Οι γυναίκες έχουμε κερδίσει τα δικαιώματά μας με αγώνες και δεν γυρίζουμε πίσω. Ούτε ένα βήμα πίσω» ανέφερε από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου.Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης επισήμανε ότι μόνο η ακροδεξιά στην Ελλάδα και την Ευρώπη αμφισβητεί την κατάκτηση του δικαιώματος στην άμβλωση, αφού τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται, ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.Ειδικότερα, ο κ.Ζαχαριάδης, δήλωσε: «Τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.Η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι κατάκτηση αγώνων και διεκδικήσεων δεκαετιών.

Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση.



Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία τους και η διεύρυνσή τους, είναι το πιο βασικό θεμέλιο για έναν πιο δίκαιο κόσμο».



Από πλευράς του, ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι «η τοποθέτηση της Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις σήμερα στο Open, ως ζήτημα που απαιτεί «δημόσια διαβούλευση» επειδή δήθεν τίθενται σε αντιπαράθεση «τα δικαιώματα του εμβρύου» με τα δικαιώματα των γυναικών, είναι βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη. Και αυτό γιατί κουμπώνει –δυστυχώς– με μια διεθνή, συντονισμένη επίθεση της Ακροδεξιάς, που επιχειρεί να επαναφέρει την απαγόρευση των αμβλώσεων: από τις ΗΠΑ του Τραμπ μέχρι την Ουγγαρία του Όρμπαν».



Την ίδια στιγμή, η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για το δικαίωμα στην άμβλωση ανοίγει επικίνδυνους δρόμους υποστήριξε η Κουμουνδούρου, με την Τομεάρχη Δικαιωμάτων & Ισότητας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έλενα Ακρίτα να επισημαίνει πως «η πρόσφατη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού ότι οι αμβλώσεις πρέπει να τεθούν σε «δημόσια διαβούλευση» δεν είναι απλώς ατυχής: είναι βαθιά πολιτική και επικίνδυνη. Πρόκειται για μια σκοταδιστική αντίληψη που ιστορικά συνδέεται με θεοκρατικά καθεστώτα, τον βαθύ αμερικανικό Νότο και την τραμπική ιδεολογία». «Στην Ελλάδα (η άμβλωση είναι νόμιμη από το 1986) και στην Ευρώπη, η συντριπτική πλειονότητα των κρατών αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό ως θεμελιώδες. Ελάχιστες - κι αποκαλυπτικές ως προς την ακραία συντηρητική ιδεολογία τους – οι εξαιρέσεις. Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση δεν χαρίστηκε. Κατακτήθηκε μέσα από δεκαετίες αγώνων φεμινιστριών απέναντι στην πατριαρχία, την έμφυλη βία και την θρησκοληψία» συνεχίζει η κυρία Ακρίτα, καταλήγοντας πως «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παζαρεύονται και δεν ζυγίζονται με δημοψηφίσματα και «διαβουλεύσεις». Η κ. Καρυστιανού δηλώνει πως ιδεολογικά δεν βρίσκεται «ούτε δεξιά ούτε αριστερά». Ωστόσο η αμφισβήτησή της στο δικαίωμα της άμβλωσης την τοποθετεί αυτόματα στο κόμμα Νίκη, που ήδη εκπροσωπείται στην Βουλή».



ΚΚΕ: Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε “διαβούλευση” «Η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στη νόμιμη και ασφαλή άμβλωση από την κυρία Μαρία Καρυστιανού αποκαλύπτει και τις αντιδραστικές, συντηρητικές ιδέες τού υπό διαμόρφωση κόμματός της. Αυτό το κατεκτημένο δικαίωμα δεν τίθεται σε "δημόσια διαβούλευση", είναι αδιαπραγμάτευτο και πρέπει να συνοδεύεται με όλη την αναγκαία επιστημονική και κοινωνική στήριξη, στο πλαίσιο ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας» επισημαίνει σε σχόλιό του το Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΕ για την Ισοτιμία και τη Χειραφέτηση της Γυναίκας και σημειώνει: «Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι, πίσω από γενικόλογες διακηρύξεις, είναι πολύ εύκολο να κρύβονται αναχρονιστικές, συντηρητικές και αντιδραστικές ιδέες».



Η «Νίκη» Και αν για την Τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ η σημερινή δήλωση της κυρίας Καρυστιανού «την τοποθετεί αυτόματα στο κόμμα Νίκη, που ήδη εκπροσωπείται στην Βουλή», αφορμή για αυτήν την ταύτιση εικάζεται πως αποτελούν οι θέσεις που έχει διατυπώσει η «Νίκη» για τις αμβλώσεις, διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο του κόμματος. «Ως Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα “NIKH”, με σταθερή αναφορά στις αξίες του Ελληνισμού και της Ρωμηοσύνης, πιστεύουμε ότι ΚΑΝΕΝΑΣ απολύτως δεν έχει δικαίωμα προκλήσεως βλάβης στο έμβρυο καθ’ ότι είναι αυτόνομος οργανισμός με την δική του ψυχή και το δικό του αναφαίρετο δικαίωμα στην ζωή από την στιγμή της σύλληψης! Ως εκ τούτου, είναι σταθερή και αμετάβλητη πολιτική θέση της ΝΙΚΗΣ, η νομική προστασία της ανθρώπινης ζωής από την πρώτη της στιγμή της σύλληψης» υποστήριξε η «Νίκη», «χαιρετίζοντας» το 2022 την «πρόσφατη ανατροπή της υπόθεσης «Roe vs Wade».



Η υπόθεση Roe vs Wade Σημειωτέον ότι το Ανώτερο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε ανατρέψει το 2022 την ιστορική απόφαση για την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην πολύκροτη υπόθεση «Roe vs Wade». Υπόθεση που οδήγησε το 1973 στην νομιμοποίηση στις ΗΠΑ της έκτρωσης, αφού κρίθηκε πως το δικαίωμα μιας γυναίκας να τερματίσει την εγκυμοσύνη της ήταν δικαίωμα προστατευόμενο από το Σύνταγμα των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι αποφάσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ λαμβάνονται κάθε φορά από την υπάρχουσα πλειοψηφία, η οποία επηρεάζεται από το διορισμό και νέων δικαστών, αλλάζοντας τους συσχετισμούς στο σώμα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το 2022 να ανατραπεί το status quo για τις αμβλώσεις προκαλώντας την οργή των Δημοκρατικών, που ανέδειξαν το θέμα σε ένα από τα ζητήματα της προεκλογικής περιόδου για την Προεδρία στο Λευκό Οίκο, στην κούρσα ανάμεσα στην Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ. O τελευταίος δήλωσε στη διάρκεια της τηλεμαχίας του το 2024 έναντι της Κάμαλα Χάρις πως «αυτό που έκανα είναι κάτι -- για 52 χρόνια προσπαθούν να φέρνουν την υπόθεση Roe εναντίον Wade στις πολιτείες. Και χάρη στην ιδιοφυΐα, την καρδιά και τη δύναμη έξι δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καταφέραμε να το κάνουμε αυτό», με δεδομένο ότι έξι από τους εννέα δικαστές είχαν διοριστεί από τους Ρεπουμπλικανούς, εκ των οποίων οι τρεις από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.



Ψήφισμα και στο Ευρωκοινοβούλιο Η ιστορική ανατροπή, πάντως, των δεδομένων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οδήγησε το Ευρωκοινοβούλιο στην έγκριση ψηφίσματος στις 17 Δεκεμβρίου 2025, με βάση το οποίο το σώμα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει «έναν μηχανισμό χρηματοδότησης με δυνατότητα επιλογής, ανοιχτό σε όλες τις χώρες της ΕΕ σε εθελοντική βάση, με την υποστήριξη της χρηματοδότησης της ΕΕ». Αυτός ο μηχανισμός χρηματοδότησης θα επέτρεπε σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ να παρέχει πρόσβαση σε ασφαλή τερματισμό κυήσεων σύμφωνα με την εσωτερική του νομοθεσία σε οποιονδήποτε δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση. Μάλιστα, το Ευρωκοινοβούλιο τόνισε πως «πολλές γυναίκες στην Ευρώπη εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τα νομικά και πρακτικά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν σε αρκετές χώρες της ΕΕ».



Η θέση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις έρχεται μετά τις απόψεις που εξέφρασε σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων, σε χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση με θέμα «Πριν είναι αργά: Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία στην Ψηφιακή Εποχή», την οποία πραγματοποίησε η Πανελλήνια Κίνηση κατά του Ψηφιακού Ολοκληρωτισμού ΕΞΟΔΟΣ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025.



«Η ιδιωτικότητα δεν είναι απλώς μυστικότητα. Είναι προστατευόμενη ελευθερία και αυτοδιάθεση. Είναι το δικαίωμα να αποφασίζω εγώ τι θα επιλέξω και τι θα μοιραστώ» ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Καρυστιανού, προσθέτοντας: «Όταν η κυβέρνηση ζητά να ελέγξει τα δεδομένα μας, τις επιλογές μας και την υγεία μας, στην ουσία ζητά να εισέλθει ανεπίτρεπτα στον ιδιωτικό μας βίο και να ελέγξει την ίδια μας τη βούληση».





