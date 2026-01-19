«Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης, η ζημιά έγινε και είναι ανυπολόγιστη» είπε ο Πλακιάς στον Δεληβοριά για Καρυστιανού - Δεν θα γίνομαι μπροστάτζα απάντησε ο τραγουδοποιός
Ο πατέρας δύο θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη σχολίασε την ανάρτηση με αφορμή τις δηλώσεις τις Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις - «Δεν συνδέομαι με τις επιλογές του κάθε συγγενούς» απάντησε ο τραγουδοποιός
Επίθεση στον Φοίβο Δεληβοριά για την στήριξή του στη Μαρία Καρυστιανού, εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς καταλογίζοντάς του μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τις νομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, λόγω της συναυλίας που είχε διοργανωθεί και στην οποία συμμετείχε ο τραγουδοποιός.
Αφορμή στάθηκε η ανάρτησή του στην οποία ο Φοίβος Δεληβοριάς, με αφορμή τις δηλώσεις της κ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, συντάσσεται με τους συγγενείς οι οποίοι όπως λέει, κρατούν αποστάσεις από την ίδια και το υπό διαμόρφωση κόμμα της.
Ο Νίκος Πλακιάς μίλησε για νομικά εμπόδια που αντιμετώπισαν οι συγγενείς και δημιουργήθηκαν από τα χρήματα της εν λόγω συναυλίας ενώ θυμίζει στον Δεληβοριά ότι 30 υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες: εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για την Μαρία. Δεν ξεχνάμε . Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη».
Λίγες ώρες μετά ο τραγουδοποιός απάντησε στις αιτιάσεις λέγοντας πως δεν μπορεί να συνδέεται με τις κινήσεις οποιουδήπουε συγγενούς.
Η ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά:
«Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».
Ο Νίκος Πλακιάς σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση ανέφερε αρχικά: «Εσύ δεν ήσουν, Φοίβο Δεληβοριά τότε που σας είπα να μην κάνετε την συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση;».
Στην συνέχεια σχολίασε «έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε, για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας. Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία γίνανε με χρήματα που μαζέψατε εσείς.
Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:
«Εσύ δεν ήσουν, Φοίβο Δεληβοριάς τότε που σας είπα να μην κάνετε την συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση; Έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο , όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε , για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας. Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία γίνανε με χρήματα που μαζέψατε εσείς. 30 υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες : εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για την Μαρία. Δεν ξεχνάμε . Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη».
Αναλυτικά η απάντηση Δεληβοριά:
«Νίκο Πλακιά, χαίρομαι ειλικρινά που μιλάμε, δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ως τώρα. Αυτό που είπα τότε είναι πως θα έπαιζα και για έναν μόνο γονέα αν μου το ζητούσε, γιατί θεωρώ το ζήτημα σοβαρό και την αδικία -όπως την έβλεπα να ξεδιπλώνεται στις εξεταστικές και στην όλη διαδικασία- μεγάλη. Εξακολουθώ και στηρίζω όλους τους συγγενείς (και την κυρία Καρυστιανού) στο ζήτημα αυτό και θεωρώ πως στο ποσοστό που η συναυλία και οι κινητοποιήσεις ευαισθητοποίησαν για το θέμα σας, δεν ήταν λάθος η αποδοχή μας να συμμετάσχουμε. Δεν μπορώ να συνδεθώ με μετέπειτα προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς, όμως -και ειδικά η συγκεκριμένη δήλωση που την θεωρώ ατυχή, για να το πω καλοπροαίρετα, προσωπικά μου προκαλεί πολύ δυσάρεστα συναισθήματα. Δεν γινόταν να μην το πω. Είμαι κοντά σας σε ό,τι με χρειαστείτε -αν χρειάζομαι κάπου ως καλλιτέχνης. Δεν θέλω όμως να γίνομαι μπροστάντζα σε πράγματα με τα οποία διαφωνώ και τα αντιμάχομαι από μικρό παιδάκι. Με σεβασμό και εκτίμηση».
Υπενθυμίζεται ότι σφοδρές αντιδράσεις, πολιτικές και κοινωνικές, προκάλεσαν οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία άνοιξε ζήτημα για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, κάνοντας λόγο για «θέμα δημόσιας διαβούλευσης», παρότι στη χώρα μας είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα - και μάλιστα σε δύο φάσεις, με νόμο της ΝΔ το 1978 και με νόμο του ΠΑΣΟΚ το 1986, που διεύρυνε τις προϋποθέσεις για την έκτρωση.
«Aς αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει» ανέφερε η κυρία Καρυστιανού, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς. Όπως υποστήριξε η τέως Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου».
Η παραπάνω αποστροφή σήκωσε κύμα αντιδράσεων με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει πως «το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε και από γιατρό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για ορίζει το σώμα της, τελεία και παύλα». Για το θέμα τοποθετήθηκαν πολλά στελέχη από όλους τους πολιτικούς χώρους.
Δείτε το βίντεο με τις επίμαχες δηλώσεις:
