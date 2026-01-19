Καρυστιανού: Θέμα δημόσιας διαβούλευσης οι αμβλώσεις - Μαρινάκης: Φοβερό να κάνει αυτές τις δηλώσεις γιατρός
«Επειδή είμαι παιδίατρος διχάζομαι στο ποια δικαιώματα, της μητέρας ή του εμβρύου, πρέπει να είναι παραπάνω» είπε η Καρυστιανού - «Δεν θα γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Για την ταυτότητα, την ιδεολογία του νέου κόμματος και τις προτεραιότητες που θα θέσει, μίλησε η Μαρία Καρυστιανού σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο Open.
Η κ. Καρυστιανού ρωτήθηκε και για το θέμα των αμβλώσεων, λέγοντας πως η κοινωνία είναι εκείνη που πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει.
«Επειδή σέβομαι την ελεύθερη βούληση και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου. Επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω» είπε αρχικά.
Και πρόσθεσε: «Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της, το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο ηθικό θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσείς, γι' αυτό λέω για δημόσια διαβούλευση, είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε για μια ζωή που τώρα γεννάται».
Όταν ρωτήθηκε αν είναι κατ' αρχήν κατά των αμβλώσεων, είπε χαρακτηριστικά: «Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μια θέση φροντίζοντας και για μια ζωή που έχει δημιουργηθεί, κατανοώντας ωστόσο και το θέμα μιας γυναίκας αν θέλει να τεκνοποιήσει. Από τη στιγμή που στους 3 μήνες χτυπάει η καρδιά του παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει γεννηθεί. Ακόμα και μετά από κάποιες εβδομάδες, όταν γεννώνται πρόωρα τα παιδιά ακόμα και με καισαρική για διάφορους λόγους, επιβιώνουν. Το γνωρίζω ότι έχουν νομιμοποιηθεί οι αμβλώσεις αλλά μιλάω για το ηθικό θέμα. Θέματα που μπορούν να αφορούν πώς λειτουργία η κοινωνία μας, πρέπει να λύνονται με δημόσια διαβούλευση».
Η τοποθέτηση Μαρινάκη για τις αμβλώσεις
Τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις σχολίασε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε και από γιατρό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για ορίζει το σώμα της, τελεία και παύλα».
Σακελλαρίδης για τις αμβλώσεις: Βαθιά προβληματική η τοποθέτηση της Καρυστιανού
Τοποθέτηση πάνω στο σχόλιο της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, έκανε και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τονίζοντας: «Η υπεράσπιση της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνεται α λα καρτ. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε αποσπασματικά ορισμένες όψεις τους και να αποσιωπούμε ή να υποβαθμίζουμε άλλες που αφορούν μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Η τοποθέτηση της Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις σήμερα στο Open, ως ζήτημα που απαιτεί «δημόσια διαβούλευση» επειδή δήθεν τίθενται σε αντιπαράθεση «τα δικαιώματα του εμβρύου» με τα δικαιώματα των γυναικών, είναι βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη. Και αυτό γιατί κουμπώνει –δυστυχώς– με μια διεθνή, συντονισμένη επίθεση της Ακροδεξιάς, που επιχειρεί να επαναφέρει την απαγόρευση των αμβλώσεων: από τις ΗΠΑ του Τραμπ μέχρι την Ουγγαρία του Όρμπαν. Οι γυναίκες έχουν κατακτήσει το δικαίωμα στην άμβλωση ύστερα από δεκαετίες αγώνων, υπερασπιζόμενες την επιλογή, την αυτοδιάθεση του σώματός τους και το θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία. Το άνοιγμα αυτής της συζήτησης από την Μ. Καρυστιανού δεν προμηνύει τίποτα θετικό για τη δικαιοσύνη, τις ελευθερίες και το κράτος δικαίου. Αντίθετα, πυκνώνει τα μαύρα σύννεφα σε μια συγκυρία όπου η κοινωνία δεν αντέχει άλλη οπισθοδρόμηση. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα σαφές, καθαρό και αδιαπραγμάτευτο μέτωπο απέναντι στον συντηρητισμό και την Ακροδεξιά».
Δεν θέλω ταμπέλες για το νέο κόμμα, είπε η Καρυστιανού
Αναφερόμενη στο υπό ίδρυση κόμμα που ετοιμάζει και την ιδεολογία του, είπε: «Το Κίνημα των Πολιτών, το οποίο οργανώνεται και έχω συγκινηθεί γιατί μας έχουν έρθει το τελευταίο σαββατοκύριακο πάνω από 250 email ανθρώπων που θέλουν να συνδράμουν. Αυτό δείχνει τη μεγάλη αγάπη που έχει ο κόσμος να δημιουργηθεί κάτι καινούριο, καθαρό και ελπιδοφόρο. Δεν θα ήθελα να έχω ταμπέλες γιατί συνομιλώ με ανθρώπους που ανήκουν σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις ιδεολογίες. Αυτά ανήκουν στο παλιό. Έχω δει τους ίδιους τους πολιτικούς να καταπατούν τις ιδεολογίες τους. Θέλω να φύγω από τις ταμπέλες. Υπάρχουν όλα μέσα, εκτός από τα πολύ άκρα».
«Στα τρία χρόνια που με γνώρισε ο κόσμος, και γνωρίζοντας πως δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν φωνάζουμε απλά, δεν διαμαρτυρόμαστε, απλά, θέλουμε πραγματικά να γίνουν κινήσεις. Για εμάς τους πολίτες, αυτό είναι το σημαντικό. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου να λειτουργεί χωρίς κανόνες δικαίου. Να μιλήσουμε για τον Τραμπ; Βεβαίως να μιλήσουμε για τον Τραμπ. Αλλά να μιλήσουμε για το γεγονός πως δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα; Να μιλήσουμε για το 86 που προστατεύει τους πολιτικούς από την ατιμωρησία; Δεν θέλουμε να είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Το κόμμα δεν θα είναι μονοθεματικό (σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών), αλλά το κύριο και πρωτεύον είναι να γίνει η Ελλάδα ένα κράτος δικαίου» είπε, όταν ρωτήθηκε για τις προθέσεις της.
«Όταν χρειαστούμε χρήματα θα γίνει με τρόπο ξεκάθαρο και δημοκρατικό» είπε σε άλλο σημείο.
Για τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν το νέο κόμμα, η κ. Καρυστιανού είπε: «Γίνεται πολύς λόγος για την κυρία Γρατσία, είμαι πολύ περήφανη για τη νομική μας ομάδα. Δοκίμασε να βοηθήσει τη χώρα με ένα καινούριο κόμμα. Ήταν υποψήφια, αλλά τελικά δεν μπήκε στη Βουλή. Υπάρχουν και υποψήφιοι με το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και έχω πολλή συμπαράσταση από εκεί. Έχω συμπαράσταση και από την Αριστερά. Υπάρχουν κι άλλα ονόματα που δεν μπορώ να τα πω. Ο κ. Πατσίκας προσπαθεί αν βοηθήσει οργανωτικά, δεν είναι στη στενή μου ομάδα. Δεν έχω συναντήσει ποτέ τον κ. Νικολόπουλο. Ούτε έχω μιλήσει με πρόσωπα που έχουν αναφερθεί».
«Βεβαίως θέλουμε ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας» - «Όχι σε συνεργασίες»
Για το αν θέλει να παίξει ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας, απάντησε: «Βεβαίως. Πώς θα υπάρχει η αλλαγή; Η φιλοδοξία είναι η κοινωνία να βρει πραγματικούς εκπροσώπους στη Βουλή και να γίνουν αυτά που πρέπει. Δεν ξέρω αν θα κυβερνήσω εγώ, γιατί δεν ξέρω αν θα είμαι αρχηγός. Θέλω να κυβερνήσει το Κίνημα των Πολιτών. Να δω τους πολίτες στη Βουλή να προσφέρουν έργο και όχι κομματικούς σωλήνες να υπερασπίζονται το κόμμα».
Δεν θέλω ταμπέλες για το νέο κόμμα, είπε η Καρυστιανού
Αναφερόμενη στο υπό ίδρυση κόμμα που ετοιμάζει και την ιδεολογία του, είπε: «Το Κίνημα των Πολιτών, το οποίο οργανώνεται και έχω συγκινηθεί γιατί μας έχουν έρθει το τελευταίο σαββατοκύριακο πάνω από 250 email ανθρώπων που θέλουν να συνδράμουν. Αυτό δείχνει τη μεγάλη αγάπη που έχει ο κόσμος να δημιουργηθεί κάτι καινούριο, καθαρό και ελπιδοφόρο. Δεν θα ήθελα να έχω ταμπέλες γιατί συνομιλώ με ανθρώπους που ανήκουν σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις ιδεολογίες. Αυτά ανήκουν στο παλιό. Έχω δει τους ίδιους τους πολιτικούς να καταπατούν τις ιδεολογίες τους. Θέλω να φύγω από τις ταμπέλες. Υπάρχουν όλα μέσα, εκτός από τα πολύ άκρα».
«Στα τρία χρόνια που με γνώρισε ο κόσμος, και γνωρίζοντας πως δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν φωνάζουμε απλά, δεν διαμαρτυρόμαστε, απλά, θέλουμε πραγματικά να γίνουν κινήσεις. Για εμάς τους πολίτες, αυτό είναι το σημαντικό. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου να λειτουργεί χωρίς κανόνες δικαίου. Να μιλήσουμε για τον Τραμπ; Βεβαίως να μιλήσουμε για τον Τραμπ. Αλλά να μιλήσουμε για το γεγονός πως δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα; Να μιλήσουμε για το 86 που προστατεύει τους πολιτικούς από την ατιμωρησία; Δεν θέλουμε να είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Το κόμμα δεν θα είναι μονοθεματικό (σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών), αλλά το κύριο και πρωτεύον είναι να γίνει η Ελλάδα ένα κράτος δικαίου» είπε, όταν ρωτήθηκε για τις προθέσεις της.
«Όταν χρειαστούμε χρήματα θα γίνει με τρόπο ξεκάθαρο και δημοκρατικό» είπε σε άλλο σημείο.
Για τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν το νέο κόμμα, η κ. Καρυστιανού είπε: «Γίνεται πολύς λόγος για την κυρία Γρατσία, είμαι πολύ περήφανη για τη νομική μας ομάδα. Δοκίμασε να βοηθήσει τη χώρα με ένα καινούριο κόμμα. Ήταν υποψήφια, αλλά τελικά δεν μπήκε στη Βουλή. Υπάρχουν και υποψήφιοι με το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και έχω πολλή συμπαράσταση από εκεί. Έχω συμπαράσταση και από την Αριστερά. Υπάρχουν κι άλλα ονόματα που δεν μπορώ να τα πω. Ο κ. Πατσίκας προσπαθεί αν βοηθήσει οργανωτικά, δεν είναι στη στενή μου ομάδα. Δεν έχω συναντήσει ποτέ τον κ. Νικολόπουλο. Ούτε έχω μιλήσει με πρόσωπα που έχουν αναφερθεί».
«Βεβαίως θέλουμε ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας» - «Όχι σε συνεργασίες»
Για το αν θέλει να παίξει ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας, απάντησε: «Βεβαίως. Πώς θα υπάρχει η αλλαγή; Η φιλοδοξία είναι η κοινωνία να βρει πραγματικούς εκπροσώπους στη Βουλή και να γίνουν αυτά που πρέπει. Δεν ξέρω αν θα κυβερνήσω εγώ, γιατί δεν ξέρω αν θα είμαι αρχηγός. Θέλω να κυβερνήσει το Κίνημα των Πολιτών. Να δω τους πολίτες στη Βουλή να προσφέρουν έργο και όχι κομματικούς σωλήνες να υπερασπίζονται το κόμμα».
Για πιθανές συνεργασίες, είπε: «Δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία, με κανένα κόμμα. Αν δεν έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει, θα το συζητήσουμε τότε. Μπορεί το αποτέλεσμα να μας εκπλήξει όλους».
Τι είπε για τον Πλακιά και τις ενστάσεις των συγγενών θυμάτων
Μιλώντας για την αντίθεση που έχει εκφράσει ο Νίκος Πλακιάς για την κίνηση που κάνει τώρα η κ. Καρυστιανού, πριν ξεκινήσει η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, εκείνη απάντησε: «Δεν ξέρω αν θα υπάρξει άνθρωπος που θα μπορεί με επιχειρήματα να πει ότι δεν έχω κάνει όποιες νομικές κινήσεις θα μπορούσα να κάνω. Και εδώ και στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει εισαγγελέας στη χώρα μου, που να έχει το σθένος με τη διαδικασία του αυτοφώρου να φέρει τον υπουργό Μεταφορών να δώσει εξηγήσεις. Μετά από τρία χρόνια οι πολιτικοί είναι μια χαρά, ελεύθεροι, ατιμώρητοι. Πιστεύω ότι δεν θα ξεκινήσει η δίκη, θα υπάρξουν συνεχόμενες αναβολές και ταλαιπωρία. Η ψυχολογική καταπόνηση είναι από τους τρόπους που μας εκδικείται το κράτος. Να περιμένω τι; Στη δική δεν βρίσκονται άνθρωποι από την Hellenic Train, δεν είναι άνθρωποι από την 717, όσοι ευθύνονται για την πυρόσφαιρα. Ακόμα και στην Ισπανία, στη σύγκρουση τρένων, που έγινε χθες, πυρόσφαιρα δεν δημιουργήθηκε».
Σε ερώτηση που δέχτηκε για τους συγγενείς που ισχυρίζονται πως ζημιώνει τον αγώνα τους, η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Αυτό ακριβώς απάντησα. Εγώ δεν έχω την οπτική του κ. Πλακιά ή των άλλων συγγενών. Σας εξήγησα τα γεγονότα. Πού υπάρχει δικαιοσύνη; Έχω χιλιάδες επιχειρήματα για να αποδείξω ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Απόδειξη το τελευταίο θέμα με την κοροϊδία για τις εκταφές. Επιβεβαιώνει ότι ούτε σε αυτό το απλό, γίνεται κάτι. Εμείς έχουμε καταθέσει αυτά που θέλουμε, το θέμα έχει μπλοκάρει από την εισαγγελέα Παπαϊωάννου. Το να περιμένω άλλα 4-5 χρόνια να τελειώσει μια κουτσή, μια σικέ δίκη, η οποία θα βάλει την ταφόπλακα, θα κλείσει το θέμα συγκάλυψης, δεν έχει νόημα. Προσπαθώ να κάνω κάτι άλλο, το οποίο έχει μια πιθανότητα να φέρει τη δικαίωση στο παιδί μου και σε όλους μας με μια καινούργια κυβέρνηση με ανεξάρτητη δικαιοσύνη».
Σχολιάζοντας τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι της το τελευταίο διάστημα. η κ. Καρυστιανού είπε: «Μου έκανε αλγεϊνή εντύπωση η επίθεση από κόμματα της αντιπολίτευσης, που προηγουμένως φωτογραφίζονταν μαζί μου. Από την αρχή, εγώ μιλάω για δικαίωση, διαφάνεια, κράτος δικαίου και τώρα βγάζουν πως εγώ είμαι η κακία. Με ενοχλούν πολύ όλα αυτά, δεν άλλαξα εγώ θέση, άλλαξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης».
Η απάντηση στον Τσίπρα
Όταν της ζητήθηκε να τοποθετηθεί για τον Αλέξη Τσίπρα και τον χαρακτηρισμό «χρυσόψαρο», που χρησιμοποίησε για εκείνη, η Μαρία Καρυστιανού αντεπιτέθηκε, λέγοντας: «Με ειρωνεύτηκε, όχι με επιχειρήματα. Χρησιμοποίησε μια ατάκα περί χρυσόψαρου. Εγώ δεν θέλω να τοποθετούμαι με βάση το συναίσθημα, θα πω το εξής. Κατ' αρχάς για το χρυσόψαρο. Εμείς οι πολίτες που βιώσαμε τις συνέπειες αυτής της πολύ κακής πολιτικής, που μας έβαλε στα μνημόνια, δεν ξεχνάμε. Έχουν αυτοκτονήσει συμπολίτες μου. Όταν έχουμε βιώσει την απόλυτη καταστροφή, αυτό δεν ισχύει. Τώρα, να ξαναγυρίσω στα επιχειρήματα. Θα ήθελα να δω την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα σε συγκεκριμένα πράγματα.
Θα ήθελα να δω σε ποιες μελέτες και εισηγήσεις στηρίχτηκε για να υπογράψει το 3ο μνημόνιο που συνοδεύονταν από την υποθήκευση της περιουσίας της χώρας για 100 χρόνια; Και θα ήθελα να δω την μελέτη αποτίμησης των συνεπειών αυτής της υπογραφής. Δεν ξεχνάω ούτε το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ που μας έβαλαν στα μνημόνια. Το πολιτικό σύστημα απαξιώνει τους θεσμούς και τον πολίτη. Κανείς δεν έκανε ποτέ κάτι για τον σιδηρόδρομο, τον έχουν εγκαταλείψει στην τύχη του».
Για το αν έχει δεχτεί προτάσεις από πολιτικούς αρχηγούς για να συμπορευτεί με το κόμμα τους, η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Ναι, από πάνω από ένα κόμματα. Δεν είναι θέμα φιλοδοξίας ή να μπεις κάπου, απαλά να πάρεις μια θέση. Σημασία έχει να μπορέσεις να προσφέρεις πραγματικά για τον τόπο. Εμείς πάμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο, αγνό και μοναδικό. Θα πάρουμε τα πραγματικά προβλήματα και θα δώσουμε λύσεις. Το πιο βασικό είναι πώς θα αναπτυχθεί η χώρα. Λίγο υπομονή, θα έχουμε προτάσεις για όλα».
Για τις σχέσεις Τραμπ - Ευρώπης λόγω Γροιλανδίας: «Σημαντικό να διατηρηθεί η ειρήνη»
Σε σχόλιο που της ζητήθηκε να κάνει για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις σχέσεις του με την Ευρώπη λόγω της Γροιλανδίας, είπε: «Από τη θέση που βρίσκονται, χωρίς αν έχω όλα τα δεδομένα και χωρίς να έχω συζητήσει με τους ειδικούς συνεργάτες μου επί του θέματος, γενικά είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η ειρήνη. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέσει την παγκόσμια οικονομία σε μεγάλη περιπέτεια, Φρονώ ότι η σωστή διαβούλευση για να βρεθούν λύσεις, είναι το σημαντικό. Όλα θα απαντηθούν. Είναι επιπολαιότητα από μέρους μου να απαντήσω σε κάτι δημόσια χωρίς αν γνωρίζω όλα τα δεδομένα. Για παράδειγμα δεν αισθάνθηκα άνετα με τη δήλωση του πρωθυπουργού, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος πολιτικός, ο οποίος βγήκε και είπε για τη Βενεζουέλα ότι η νομιμότητα έρχεται σε δεύτερο χρόνο».
Για τη συνέντευξη που έδωσε σε περιοδικό της Κύπρου και τη σχέση της με τη θρησκεία, είπε: «Ήθελα να κάνω μια διευκρίνιση. Όταν συμφώνησα να δώσω τη συνέντευξη, ήταν για την εφημερίδα Φιλελεύθερος. Εξεπλάγην κι εγώ που η συνέντευξή μου πήγε εκεί. Το ότι φωτογραφήθηκα δίπλα σε εικόνες, δε σημαίνει κάτι. Έχω δει πολλούς αρχηγούς κομμάτων να μιλούν και πίσω στο γραφείο τους να υπάρχουν εικόνες» συμπληρώνοντας ότι «δεν ήμουν πολύ κοντά στη θρησκεία. Δεν πήγαινα σωστά στην εκκλησία. Μετά το χαμό της κόρης μου παίρνω δύναμη από την πίστη μου. Όμως είναι πολύ προσωπικό δεδομένο. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Αυτό, ωστόσο, δεν θα συνοδεύσει την ταυτότητα του νέου κόμματος. Δεν είμαι κοντά στο κόμμα Νίκη, ούτε σε άλλο κόμμα».
Στα κατά καιρούς λεγόμενα του Νίκου Καραχάλιου για τη γερόντισσα από τη Συρία, η κ. Καρυστιανού είπε: «Το θέμα αυτό έχει απαντηθεί πολλάκις από την πλευρά μου. Πραγματικά δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό το θέμα. Θέλω να κάνω μια δήλωση. Επειδή ακούστηκαν άσχημα πράγματα για τον Σύλλογο, τους συγγενείς... Δεν υπάρχει θέμα οικονομικής διαχείρισης, είναι όλα μια χαρά. Είναι όλα ανεβασμένα στο myData, τα έσοδα και τα έξοδα. Χάθηκαν κάποια παραστατικά σε έξοδα για διαμονή. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να φύγει η σκιά πάνω από το Σύλλογο. Είναι ίσως ο μοναδικός στην Ελλάδα, που ξεκίνησε πάνω σε κάτι άσχημο, αλλά μπόρεσε να ξεφύγει από αυτό και να δώσει μια ελπίδα, επιζητώντας το κράτος δικαίου. Θέλω να μείνει με αυτήν την εικόνα του Συλλόγου ο κόσμος. Έχουμε δουλέψει όλοι για να έχει αυτή τη μορφή ο Σύλλογος και να μείνει με αυτό. Προβληματάκια και διαφωνίες υπάρχουν, αλλά δεν είναι σοβαρά αυτά. Εγώ τον στηρίζω το Σύλλογο πολύ και οι συγγενείς κάποια στιγμή θα μας δείτε ότι θα είμαστε όλοι μαζί και πολύ φοβάμαι ότι θα είμαστε μαζί με το Κίνημα των Πολιτών. Διαφορετικά δικαιοσύνη δεν μπορούμε να βρούμε σε αυτή τη χώρα».
Τέλος, σημείωσε κατηγορηματικά ότι η λέξη «οξυγόνο» δεν θα είναι σίγουρα στον τίτλο του κόμματος: «Αυτή η λέξη ειπώθηκε από τα παιδιά μας λίγο πριν ξεψυχήσουν. Δεν θα είναι αυτή η λέξη στον τίτλο».
Για το αν έχει δεχτεί προτάσεις από πολιτικούς αρχηγούς για να συμπορευτεί με το κόμμα τους, η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Ναι, από πάνω από ένα κόμματα. Δεν είναι θέμα φιλοδοξίας ή να μπεις κάπου, απαλά να πάρεις μια θέση. Σημασία έχει να μπορέσεις να προσφέρεις πραγματικά για τον τόπο. Εμείς πάμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο, αγνό και μοναδικό. Θα πάρουμε τα πραγματικά προβλήματα και θα δώσουμε λύσεις. Το πιο βασικό είναι πώς θα αναπτυχθεί η χώρα. Λίγο υπομονή, θα έχουμε προτάσεις για όλα».
Για τις σχέσεις Τραμπ - Ευρώπης λόγω Γροιλανδίας: «Σημαντικό να διατηρηθεί η ειρήνη»
Σε σχόλιο που της ζητήθηκε να κάνει για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις σχέσεις του με την Ευρώπη λόγω της Γροιλανδίας, είπε: «Από τη θέση που βρίσκονται, χωρίς αν έχω όλα τα δεδομένα και χωρίς να έχω συζητήσει με τους ειδικούς συνεργάτες μου επί του θέματος, γενικά είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η ειρήνη. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέσει την παγκόσμια οικονομία σε μεγάλη περιπέτεια, Φρονώ ότι η σωστή διαβούλευση για να βρεθούν λύσεις, είναι το σημαντικό. Όλα θα απαντηθούν. Είναι επιπολαιότητα από μέρους μου να απαντήσω σε κάτι δημόσια χωρίς αν γνωρίζω όλα τα δεδομένα. Για παράδειγμα δεν αισθάνθηκα άνετα με τη δήλωση του πρωθυπουργού, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος πολιτικός, ο οποίος βγήκε και είπε για τη Βενεζουέλα ότι η νομιμότητα έρχεται σε δεύτερο χρόνο».
Για τη συνέντευξη που έδωσε σε περιοδικό της Κύπρου και τη σχέση της με τη θρησκεία, είπε: «Ήθελα να κάνω μια διευκρίνιση. Όταν συμφώνησα να δώσω τη συνέντευξη, ήταν για την εφημερίδα Φιλελεύθερος. Εξεπλάγην κι εγώ που η συνέντευξή μου πήγε εκεί. Το ότι φωτογραφήθηκα δίπλα σε εικόνες, δε σημαίνει κάτι. Έχω δει πολλούς αρχηγούς κομμάτων να μιλούν και πίσω στο γραφείο τους να υπάρχουν εικόνες» συμπληρώνοντας ότι «δεν ήμουν πολύ κοντά στη θρησκεία. Δεν πήγαινα σωστά στην εκκλησία. Μετά το χαμό της κόρης μου παίρνω δύναμη από την πίστη μου. Όμως είναι πολύ προσωπικό δεδομένο. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Αυτό, ωστόσο, δεν θα συνοδεύσει την ταυτότητα του νέου κόμματος. Δεν είμαι κοντά στο κόμμα Νίκη, ούτε σε άλλο κόμμα».
Στα κατά καιρούς λεγόμενα του Νίκου Καραχάλιου για τη γερόντισσα από τη Συρία, η κ. Καρυστιανού είπε: «Το θέμα αυτό έχει απαντηθεί πολλάκις από την πλευρά μου. Πραγματικά δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό το θέμα. Θέλω να κάνω μια δήλωση. Επειδή ακούστηκαν άσχημα πράγματα για τον Σύλλογο, τους συγγενείς... Δεν υπάρχει θέμα οικονομικής διαχείρισης, είναι όλα μια χαρά. Είναι όλα ανεβασμένα στο myData, τα έσοδα και τα έξοδα. Χάθηκαν κάποια παραστατικά σε έξοδα για διαμονή. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να φύγει η σκιά πάνω από το Σύλλογο. Είναι ίσως ο μοναδικός στην Ελλάδα, που ξεκίνησε πάνω σε κάτι άσχημο, αλλά μπόρεσε να ξεφύγει από αυτό και να δώσει μια ελπίδα, επιζητώντας το κράτος δικαίου. Θέλω να μείνει με αυτήν την εικόνα του Συλλόγου ο κόσμος. Έχουμε δουλέψει όλοι για να έχει αυτή τη μορφή ο Σύλλογος και να μείνει με αυτό. Προβληματάκια και διαφωνίες υπάρχουν, αλλά δεν είναι σοβαρά αυτά. Εγώ τον στηρίζω το Σύλλογο πολύ και οι συγγενείς κάποια στιγμή θα μας δείτε ότι θα είμαστε όλοι μαζί και πολύ φοβάμαι ότι θα είμαστε μαζί με το Κίνημα των Πολιτών. Διαφορετικά δικαιοσύνη δεν μπορούμε να βρούμε σε αυτή τη χώρα».
Τέλος, σημείωσε κατηγορηματικά ότι η λέξη «οξυγόνο» δεν θα είναι σίγουρα στον τίτλο του κόμματος: «Αυτή η λέξη ειπώθηκε από τα παιδιά μας λίγο πριν ξεψυχήσουν. Δεν θα είναι αυτή η λέξη στον τίτλο».
