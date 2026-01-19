Καρυστιανού: Θέμα δημόσιας διαβούλευσης οι αμβλώσεις - Μαρινάκης: Φοβερό να κάνει αυτές τις δηλώσεις γιατρός

Για πιθανές συνεργασίες, είπε: «Δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία, με κανένα κόμμα. Αν δεν έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει, θα το συζητήσουμε τότε. Μπορεί το αποτέλεσμα να μας εκπλήξει όλους».Μιλώντας για την αντίθεση που έχει εκφράσει ογια την κίνηση που κάνει τώρα η κ. Καρυστιανού, πριν ξεκινήσει η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, εκείνη απάντησε: «Δεν ξέρω αν θα υπάρξει άνθρωπος που θα μπορεί με επιχειρήματα να πει ότι δεν έχω κάνει όποιες νομικές κινήσεις θα μπορούσα να κάνω. Και εδώ και στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει εισαγγελέας στη χώρα μου, που να έχει το σθένος με τη διαδικασία του αυτοφώρου να φέρει τον υπουργό Μεταφορών να δώσει εξηγήσεις. Μετά από τρία χρόνια οι πολιτικοί είναι μια χαρά, ελεύθεροι, ατιμώρητοι. Πιστεύω ότι δεν θα ξεκινήσει η δίκη, θα υπάρξουν συνεχόμενες αναβολές και ταλαιπωρία. Η ψυχολογική καταπόνηση είναι από τους τρόπους που μας εκδικείται το κράτος. Να περιμένω τι; Στη δική δεν βρίσκονται άνθρωποι από την Hellenic Train, δεν είναι άνθρωποι από την 717, όσοι ευθύνονται για την πυρόσφαιρα. Ακόμα και στην Ισπανία, στη σύγκρουση τρένων, που έγινε χθες, πυρόσφαιρα δεν δημιουργήθηκε».Σε ερώτηση που δέχτηκε για τους συγγενείς που ισχυρίζονται πως ζημιώνει τον αγώνα τους, ηείπε: «Αυτό ακριβώς απάντησα. Εγώ δεν έχω την οπτική του κ. Πλακιά ή των άλλων συγγενών. Σας εξήγησα τα γεγονότα. Πού υπάρχει δικαιοσύνη; Έχω χιλιάδες επιχειρήματα για να αποδείξω ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Απόδειξη το τελευταίο θέμα με την κοροϊδία για τις εκταφές. Επιβεβαιώνει ότι ούτε σε αυτό το απλό, γίνεται κάτι. Εμείς έχουμε καταθέσει αυτά που θέλουμε, το θέμα έχει μπλοκάρει από την εισαγγελέα Παπαϊωάννου. Το να περιμένω άλλα 4-5 χρόνια να τελειώσει μια κουτσή, μια σικέ δίκη, η οποία θα βάλει την ταφόπλακα, θα κλείσει το θέμα συγκάλυψης, δεν έχει νόημα. Προσπαθώ να κάνω κάτι άλλο, το οποίο έχει μια πιθανότητα να φέρει τη δικαίωση στο παιδί μου και σε όλους μας με μια καινούργια κυβέρνηση με ανεξάρτητη δικαιοσύνη».Σχολιάζοντας τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι της το τελευταίο διάστημα. η κ. Καρυστιανού είπε: «Μου έκανε αλγεϊνή εντύπωση η επίθεση από κόμματα της αντιπολίτευσης, που προηγουμένως φωτογραφίζονταν μαζί μου. Από την αρχή, εγώ μιλάω για δικαίωση, διαφάνεια, κράτος δικαίου και τώρα βγάζουν πως εγώ είμαι η κακία. Με ενοχλούν πολύ όλα αυτά, δεν άλλαξα εγώ θέση, άλλαξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης».Όταν της ζητήθηκε να τοποθετηθεί για τονκαι τον χαρακτηρισμό «χρυσόψαρο», που χρησιμοποίησε για εκείνη, η Μαρίααντεπιτέθηκε, λέγοντας: «Με ειρωνεύτηκε, όχι με επιχειρήματα. Χρησιμοποίησε μια ατάκα περί χρυσόψαρου. Εγώ δεν θέλω να τοποθετούμαι με βάση το συναίσθημα, θα πω το εξής. Κατ' αρχάς για το χρυσόψαρο. Εμείς οι πολίτες που βιώσαμε τις συνέπειες αυτής της πολύ κακής πολιτικής, που μας έβαλε στα μνημόνια, δεν ξεχνάμε. Έχουν αυτοκτονήσει συμπολίτες μου. Όταν έχουμε βιώσει την απόλυτη καταστροφή, αυτό δεν ισχύει. Τώρα, να ξαναγυρίσω στα επιχειρήματα. Θα ήθελα να δω την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα σε συγκεκριμένα πράγματα.Θα ήθελα να δω σε ποιες μελέτες και εισηγήσεις στηρίχτηκε για να υπογράψει το 3ο μνημόνιο που συνοδεύονταν από την υποθήκευση της περιουσίας της χώρας για 100 χρόνια; Και θα ήθελα να δω την μελέτη αποτίμησης των συνεπειών αυτής της υπογραφής. Δεν ξεχνάω ούτε το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ που μας έβαλαν στα μνημόνια. Το πολιτικό σύστημα απαξιώνει τους θεσμούς και τον πολίτη. Κανείς δεν έκανε ποτέ κάτι για τον σιδηρόδρομο, τον έχουν εγκαταλείψει στην τύχη του».Για το αν έχει δεχτεί προτάσεις από πολιτικούς αρχηγούς για να συμπορευτεί με το κόμμα τους, η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Ναι, από πάνω από ένα κόμματα. Δεν είναι θέμα φιλοδοξίας ή να μπεις κάπου, απαλά να πάρεις μια θέση. Σημασία έχει να μπορέσεις να προσφέρεις πραγματικά για τον τόπο. Εμείς πάμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο, αγνό και μοναδικό. Θα πάρουμε τα πραγματικά προβλήματα και θα δώσουμε λύσεις. Το πιο βασικό είναι πώς θα αναπτυχθεί η χώρα. Λίγο υπομονή, θα έχουμε προτάσεις για όλα».Σε σχόλιο που της ζητήθηκε να κάνει για τονκαι τις σχέσεις του με την Ευρώπη λόγω της Γροιλανδίας, είπε: «Από τη θέση που βρίσκονται, χωρίς αν έχω όλα τα δεδομένα και χωρίς να έχω συζητήσει με τους ειδικούς συνεργάτες μου επί του θέματος, γενικά είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η ειρήνη. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέσει την παγκόσμια οικονομία σε μεγάλη περιπέτεια, Φρονώ ότι η σωστή διαβούλευση για να βρεθούν λύσεις, είναι το σημαντικό. Όλα θα απαντηθούν. Είναι επιπολαιότητα από μέρους μου να απαντήσω σε κάτι δημόσια χωρίς αν γνωρίζω όλα τα δεδομένα. Για παράδειγμα δεν αισθάνθηκα άνετα με τη δήλωση του πρωθυπουργού, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος πολιτικός, ο οποίος βγήκε και είπε για τη Βενεζουέλα ότι η νομιμότητα έρχεται σε δεύτερο χρόνο».Για τη συνέντευξη που έδωσε σε περιοδικό τηςκαι τη σχέση της με τη θρησκεία, είπε: «Ήθελα να κάνω μια διευκρίνιση. Όταν συμφώνησα να δώσω τη συνέντευξη, ήταν για την εφημερίδα Φιλελεύθερος. Εξεπλάγην κι εγώ που η συνέντευξή μου πήγε εκεί. Το ότι φωτογραφήθηκα δίπλα σε εικόνες, δε σημαίνει κάτι. Έχω δει πολλούς αρχηγούς κομμάτων να μιλούν και πίσω στο γραφείο τους να υπάρχουν εικόνες» συμπληρώνοντας ότι «δεν ήμουν πολύ κοντά στη θρησκεία. Δεν πήγαινα σωστά στην εκκλησία. Μετά το χαμό της κόρης μου παίρνω δύναμη από την πίστη μου. Όμως είναι πολύ προσωπικό δεδομένο. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Αυτό, ωστόσο, δεν θα συνοδεύσει την ταυτότητα του νέου κόμματος. Δεν είμαι κοντά στο κόμμα Νίκη, ούτε σε άλλο κόμμα».Στα κατά καιρούς λεγόμενα τουγια τη γερόντισσα από τη Συρία, η κ. Καρυστιανού είπε: «Το θέμα αυτό έχει απαντηθεί πολλάκις από την πλευρά μου. Πραγματικά δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό το θέμα. Θέλω να κάνω μια δήλωση. Επειδή ακούστηκαν άσχημα πράγματα για τον Σύλλογο, τους συγγενείς... Δεν υπάρχει θέμα οικονομικής διαχείρισης, είναι όλα μια χαρά. Είναι όλα ανεβασμένα στο myData, τα έσοδα και τα έξοδα. Χάθηκαν κάποια παραστατικά σε έξοδα για διαμονή. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να φύγει η σκιά πάνω από το Σύλλογο. Είναι ίσως ο μοναδικός στην Ελλάδα, που ξεκίνησε πάνω σε κάτι άσχημο, αλλά μπόρεσε να ξεφύγει από αυτό και να δώσει μια ελπίδα, επιζητώντας το κράτος δικαίου. Θέλω να μείνει με αυτήν την εικόνα του Συλλόγου ο κόσμος. Έχουμε δουλέψει όλοι για να έχει αυτή τη μορφή ο Σύλλογος και να μείνει με αυτό. Προβληματάκια και διαφωνίες υπάρχουν, αλλά δεν είναι σοβαρά αυτά. Εγώ τον στηρίζω το Σύλλογο πολύ και οι συγγενείς κάποια στιγμή θα μας δείτε ότι θα είμαστε όλοι μαζί και πολύ φοβάμαι ότι θα είμαστε μαζί με το Κίνημα των Πολιτών. Διαφορετικά δικαιοσύνη δεν μπορούμε να βρούμε σε αυτή τη χώρα».Τέλος, σημείωσε κατηγορηματικά ότι η λέξη «οξυγόνο» δεν θα είναι σίγουρα στον τίτλο του κόμματος: «Αυτή η λέξη ειπώθηκε από τα παιδιά μας λίγο πριν ξεψυχήσουν. Δεν θα είναι αυτή η λέξη στον τίτλο».