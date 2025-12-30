Ποια αγροτικά μπλόκα άνοιξαν από σήμερα - Πού θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί δρόμων, ελεύθερος ο Προμαχώνας

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από τον Α/Κ Νίκαιας έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου. Τα οχήματα εκτρέπονται στον Α/Κ Νίκαιας προς Λάρισα και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης και της Λεωφόρου Καραμανλή εισέρχονται εκ νέου στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου ή τον Α/Κ Γυρτώνης. Στον κλάδο εξόδου του Α/Κ Νίκαιας η κίνηση γίνεται υποχρεωτικά από την αριστερή λωρίδα, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 χλμ./ώρα.Παράλληλα, στην, όλα τα οχήματα που κινούνται με προορισμό τον Π.Α.Θ.Ε. πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) αναστρέφονται και κατευθύνονται είτε προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου είτε προς τον Α/Κ Γυρτώνης, ανάλογα με τον προορισμό τους.Η αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.Στην κυκλοφορία δόθηκε εκ νέου, στο μεταξύ, η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, μετά την απόφαση που έλαβαν αγρότες και κτηνοτρόφοι να άρουν προσωρινά τον αποκλεισμό του δρόμου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.Σύμφωνα με την «Ολυμπία οδό», η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου, στην κατεύθυνση προς τον Πύργο.Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της, τηςστον Ε65 και τωνστα διόδια του, επίσης στον, οι οποίοι μέσα από τις συνελεύσεις που πραγματοποιούν καθημερινά καθορίζουν τις επόμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Οι αγρότες της Καρδίτσας θα σηκώσουν σήμερα το απόγευμα τις μπάρες στα διόδια των Σοφάδων και οι αγρότες των Τρικάλων σήμερα το πρωί θα πραγματοποιήσουν πορεία με τρακτέρ σε κεντρικούς δρόμους των Τρικάλων.