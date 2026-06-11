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Επιδρομή από αγριογούρουνα σε παραθαλάσσιο οικισμό στον Βόλο, δείτε βίντεο
Επιδρομή από αγριογούρουνα σε παραθαλάσσιο οικισμό στον Βόλο, δείτε βίντεο
Η αγέλη, αποτελούμενη από επτά μεγάλα και οκτώ μικρά αγριογούρουνα, εντοπίστηκε να κινείται ανενόχλητη μέσα στην περιοχή, αναζητώντας πιθανότατα τροφή, ενώ κάτοικος κατάφερε να απαθανατίσει τη σκηνή
Αναστάτωση προκάλεσε στην Κριθαριά Βόλου η εμφάνιση αγέλης 15 αγριογούρουνων, η οποία έκανε κυριολεκτικά «επιδρομή» στον παραθαλάσσιο οικισμό, φτάνοντας σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από τη θάλασσα.
Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, η αγέλη, αποτελούμενη από επτά μεγάλα και οκτώ μικρά αγριογούρουνα, εντοπίστηκε να κινείται ανενόχλητη μέσα στην περιοχή, αναζητώντας πιθανότατα τροφή. Κάτοικος της Κριθαριάς κατάφερε να απαθανατίσει το θέαμα, καταγράφοντας τα ζώα να περιφέρονται ατάραχα, παρά το γεγονός ότι σκυλιά της περιοχής είχαν αρχίσει να γαβγίζουν έντονα, έχοντας αντιληφθεί την παρουσία τους.
Οι εικόνες προκάλεσαν προβληματισμό και ανησυχία στους κατοίκους, καθώς τα αγριογούρουνα έφτασαν έως και τρία μέτρα από την ακτογραμμή, σε ένα σημείο όπου καθημερινά κινούνται άνθρωποι και, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός επισκεπτών.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή. Σύμφωνα με κατοίκους, και κατά τη διάρκεια του χειμώνα είχαν παρατηρηθεί αγριογούρουνα να πλησιάζουν τον οικισμό. Μάλιστα, πριν από περίπου δύο χρόνια, μία γυναίκα είχε βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με αγριογούρουνο στη διασταύρωση Κριθαριάς – Μαράθου. Το ξαφνικό τετ α τετ είχε οδηγήσει σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, προκαλώντας έντονο φόβο και αναστάτωση.
Η επανεμφάνιση των άγριων ζώων επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ολοένα συχνότερης προσέγγισής τους σε κατοικημένες περιοχές. Οι κάτοικοι εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς στην Κριθαριά διαμένουν μόνιμοι κάτοικοι όλο τον χρόνο, ενώ το καλοκαίρι ο πληθυσμός της περιοχής πολλαπλασιάζεται λόγω των πολυάριθμων εξοχικών κατοικιών και της αυξημένης επισκεψιμότητας.
Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, η αγέλη, αποτελούμενη από επτά μεγάλα και οκτώ μικρά αγριογούρουνα, εντοπίστηκε να κινείται ανενόχλητη μέσα στην περιοχή, αναζητώντας πιθανότατα τροφή. Κάτοικος της Κριθαριάς κατάφερε να απαθανατίσει το θέαμα, καταγράφοντας τα ζώα να περιφέρονται ατάραχα, παρά το γεγονός ότι σκυλιά της περιοχής είχαν αρχίσει να γαβγίζουν έντονα, έχοντας αντιληφθεί την παρουσία τους.
Οι εικόνες προκάλεσαν προβληματισμό και ανησυχία στους κατοίκους, καθώς τα αγριογούρουνα έφτασαν έως και τρία μέτρα από την ακτογραμμή, σε ένα σημείο όπου καθημερινά κινούνται άνθρωποι και, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός επισκεπτών.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή. Σύμφωνα με κατοίκους, και κατά τη διάρκεια του χειμώνα είχαν παρατηρηθεί αγριογούρουνα να πλησιάζουν τον οικισμό. Μάλιστα, πριν από περίπου δύο χρόνια, μία γυναίκα είχε βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με αγριογούρουνο στη διασταύρωση Κριθαριάς – Μαράθου. Το ξαφνικό τετ α τετ είχε οδηγήσει σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, προκαλώντας έντονο φόβο και αναστάτωση.
Συχνή η παρουσία αγριογούρουνων στον οικισμό
Η επανεμφάνιση των άγριων ζώων επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ολοένα συχνότερης προσέγγισής τους σε κατοικημένες περιοχές. Οι κάτοικοι εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς στην Κριθαριά διαμένουν μόνιμοι κάτοικοι όλο τον χρόνο, ενώ το καλοκαίρι ο πληθυσμός της περιοχής πολλαπλασιάζεται λόγω των πολυάριθμων εξοχικών κατοικιών και της αυξημένης επισκεψιμότητας.
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