Επιδρομή από αγριογούρουνα σε παραθαλάσσιο οικισμό στον Βόλο, δείτε βίντεο

Η αγέλη, αποτελούμενη από επτά μεγάλα και οκτώ μικρά αγριογούρουνα, εντοπίστηκε να κινείται ανενόχλητη μέσα στην περιοχή, αναζητώντας πιθανότατα τροφή, ενώ κάτοικος κατάφερε να απαθανατίσει τη σκηνή