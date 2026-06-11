WorkInGreece.io: Έλλειψη περίπου 250.000 εργαζομένων, έως 5.000 ευρώ μηνιαίως οι αμοιβές των εξειδικευμένων από τρίτες χώρες

Σύμφωνα με τη μελέτη της WorkInGreece.io οι αμοιβές δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με την εθνικότητα, αλλά καθορίζονται από αντικειμενικά επαγγελματικά κριτήρια, όπως τα χρόνια εμπειρίας, η τεχνική κατάρτιση, οι πιστοποιήσεις, η γνώση αγγλικών και η διεθνής προϋπηρεσία