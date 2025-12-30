Δημογλίδου: Χωρίς δύο λωρίδες κυκλοφορίας δεν υπάρχει ασφάλεια στις εθνικές οδούς, αν οι αγρότες δεν εξυπηρετήσουν τους πολίτες θα δούμε ξανά ταλαιπωρία