Δημογλίδου: Χωρίς δύο λωρίδες κυκλοφορίας δεν υπάρχει ασφάλεια στις εθνικές οδούς, αν οι αγρότες δεν εξυπηρετήσουν τους πολίτες θα δούμε ξανά ταλαιπωρία
«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική σήμερα και αύριο γιατί περιμένουμε έξοδο» δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ
«Αν δεν υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας δεν υπάρχει ασφάλεια για τους οδηγούς και τους αγρότες στις εθνικές οδούς» δήλωσε το πρωί της Τρίτης η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, με αφορμή τη συνεχιζόμενη παρουσία των αγροτών στα μπλόκα.
Με αφορμή, δε, τη στάση των αγροτών στα Μάλγαρα που «συνεργάζονται άψογα με την τροχαία», η κυρία Δημογλίδου παρατήρησε στον ΑΝΤ1 ότι «δυστυχώς δεν είχαμε την ίδια ανταπόκριση τη Βοιωτία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική σήμερα και αύριο γιατί περιμένουμε έξοδο».
Στο πλαίσιο αυτό εξήγησε ότι «θέλουμε μια λωρίδα κυκλοφορίας και μια λωρίδα για λόγους ασφαλείας. Στη Θήβα δώσαμε 1,5 λωρίδα για να εξυπηρετήσουμε τους οδηγούς ενώ δίπλα υπήρχαν τρακτέρ και πεζοί αγρότες, οπότε αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο».
Διευκρίνισε, ακόμα, ότι «η εκτροπή πρέπει να γίνεται πριν το μπλόκο γι' αυτό οι πολίτες στο σημείο που γίνονται οι εκτροπές δεν βλέπουν μπλόκα»
Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι «θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην επιστροφή αν δεν μας δοθεί η δυνατότητα να ανοίξουμε την εθνική».
«Αν οι αγρότες δεν εξυπηρετήσουν τους πολίτες θα δούμε ξανά τις ίδιες εικόνες (σ.σ. με αυτές της Κυριακής)» κατέληξε η Κωνσταντία Δημογλίδου.
