Δημογλίδου: Χωρίς δύο λωρίδες κυκλοφορίας δεν υπάρχει ασφάλεια στις εθνικές οδούς, αν οι αγρότες δεν εξυπηρετήσουν τους πολίτες θα δούμε ξανά ταλαιπωρία
ΕΛΛΑΔΑ
Κωνσταντία Δημογλίδου Αγρότες Μπλόκα Εθνική Οδός

Δημογλίδου: Χωρίς δύο λωρίδες κυκλοφορίας δεν υπάρχει ασφάλεια στις εθνικές οδούς, αν οι αγρότες δεν εξυπηρετήσουν τους πολίτες θα δούμε ξανά ταλαιπωρία

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική σήμερα και αύριο γιατί περιμένουμε έξοδο» δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ

Δημογλίδου: Χωρίς δύο λωρίδες κυκλοφορίας δεν υπάρχει ασφάλεια στις εθνικές οδούς, αν οι αγρότες δεν εξυπηρετήσουν τους πολίτες θα δούμε ξανά ταλαιπωρία
22 ΣΧΟΛΙΑ
«Αν δεν υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας δεν υπάρχει ασφάλεια για τους οδηγούς και τους αγρότες στις εθνικές οδούς» δήλωσε το πρωί της Τρίτης η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, με αφορμή τη συνεχιζόμενη παρουσία των αγροτών στα μπλόκα.

Με αφορμή, δε, τη στάση των αγροτών στα Μάλγαρα που «συνεργάζονται άψογα με την τροχαία», η κυρία Δημογλίδου παρατήρησε στον ΑΝΤ1 ότι «δυστυχώς δεν είχαμε την ίδια ανταπόκριση τη Βοιωτία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική σήμερα και αύριο γιατί περιμένουμε έξοδο».



Στο πλαίσιο αυτό εξήγησε ότι «θέλουμε μια λωρίδα κυκλοφορίας και μια λωρίδα για λόγους ασφαλείας. Στη Θήβα δώσαμε 1,5 λωρίδα για να εξυπηρετήσουμε τους οδηγούς ενώ δίπλα υπήρχαν τρακτέρ και πεζοί αγρότες, οπότε αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο».

Διευκρίνισε, ακόμα, ότι «η εκτροπή πρέπει να γίνεται πριν το μπλόκο γι' αυτό οι πολίτες στο σημείο που γίνονται οι εκτροπές δεν βλέπουν μπλόκα»

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι «θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην επιστροφή αν δεν μας δοθεί η δυνατότητα να ανοίξουμε την εθνική».

«Αν οι αγρότες δεν εξυπηρετήσουν τους πολίτες θα δούμε ξανά τις ίδιες εικόνες (σ.σ. με αυτές της Κυριακής)» κατέληξε η Κωνσταντία Δημογλίδου.
22 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης