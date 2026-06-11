Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κοντά στην Ιερά Μονή Θεοσκέπαστης στην Κερατέα, σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κερατέα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κοντά στην Ιερά Μονή Θεοσκέπαστης στην Κερατέα, σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα

Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές με 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κοντά στην Ιερά Μονή Θεοσκέπαστης στην Κερατέα, σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα
UPD:
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (11/6) κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέα. Σύμφωνα με πληροφορίες καίγονται καλάμια. Λίγο αργότερα η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές με 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες.




Φωτογραφία:  Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης Facebook
UPD:

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