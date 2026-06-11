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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κοντά στην Ιερά Μονή Θεοσκέπαστης στην Κερατέα, σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κοντά στην Ιερά Μονή Θεοσκέπαστης στην Κερατέα, σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα
Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές με 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα
UPD:
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (11/6) κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέα. Σύμφωνα με πληροφορίες καίγονται καλάμια. Λίγο αργότερα η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές με 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες.
Φωτογραφία: Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης Facebook
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές με 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2026
Φωτογραφία: Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης Facebook
UPD:
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