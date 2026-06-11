16χρονη επιχείρησε να το σκάσει ξυπόλητη για να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό της στο Βόλο

Ο συλληφθείς ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πως είχε την εντύπωση ότι η ανήλικη τον αγαπούσε - Μετά τα τελευταία γεγονότα, δεν θέλει ούτε εκείνος να συνεχίσει τη σχέση τους