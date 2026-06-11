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16χρονη επιχείρησε να το σκάσει ξυπόλητη για να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό της στο Βόλο
16χρονη επιχείρησε να το σκάσει ξυπόλητη για να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό της στο Βόλο
Ο συλληφθείς ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πως είχε την εντύπωση ότι η ανήλικη τον αγαπούσε - Μετά τα τελευταία γεγονότα, δεν θέλει ούτε εκείνος να συνεχίσει τη σχέση τους
Κρυφά χρειάστηκε να φύγει μία 16χρονη από το σπίτι όπου έμενε μαζί με τον 30χρονο σύζυγό της και τους γονείς του, στα Αϊβαλιώτικα Βόλου, την περασμένη Δευτέρα. Η ανήλικη αποπειράθηκε να τρέξει προς τα ΚΤΕΛ και να επιβιβαστεί σε λεωφορείο, ο 30χρονος όμως πρόλαβε να τη σταματήσει, σκίζοντάς της το εισιτήριο που είχε αγοράσει.
Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου, όπως αναφέρει το gegonota.news όταν η 16χρονη αποπειράθηκε να φύγει από το σπίτι, διασχίζοντας τον χείμαρρο Ξηριά, χωρίς καν να φοράει παπούτσια. Η ανήλικη περπάτησε μέχρι τον σταθμό του ΚΤΕΛ Βόλου, ο 30χρονος σύζυγός της όμως την πρόλαβε, την έπιασε από τα χέρια και φέρεται να τη ρώτησε τον λόγο για τον οποίο ήθελε να φύγει, ζητώντας της να γυρίσει στο σπίτι.
Η ανήλικη φέρεται να αρνήθηκε και ο 30χρονος αντιπρότεινε να μεταβούν σε ένα ξενοδοχείο, προκειμένου να μπορέσουν να μιλήσουν ήρεμα και να περάσουν τη νύχτα εκεί, όπως και έγινε. Στις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας όμως, σύμφωνα με τον 30χρονο, η 16χρονη έφυγε γρήγορα από το δωμάτιο με κατεύθυνση και πάλι τα ΚΤΕΛ Βόλου. Εκεί αγόρασε εισιτήριο με προορισμό την περιοχή όπου φέρεται να μένει ο πατέρας της. Για ακόμη μία φορά όμως, ο 30χρονος την πρόλαβε, την ακινητοποίησε, άρπαξε το εισιτήριό της και το έσκισε, ενώ ταυτόχρονα της φώναζε να γυρίσουν σπίτι, «στην οικογένειά τους».
Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και ο 30χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή παράνομη βία.
Όπως κατέθεσε ο ίδιος, όταν σταμάτησε τη 16χρονη στον σταθμό του ΚΤΕΛ λίγο πριν επιβιβαστεί στο λεωφορείο, εκείνη του είπε πως, αν την αγαπάει πραγματικά, να την ακολουθήσει ο ίδιος, αρνούμενη ωστόσο κατηγορηματικά να επιστρέψει στο σπίτι όπου διέμεναν μαζί με τους γονείς του 30χρονου.
Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως δεν της προκάλεσε καμία σωματική βλάβη, καθώς το μόνο που έκανε ήταν να την πιάσει από τα χέρια για να την εμποδίσει να επιβιβαστεί στο λεωφορείο. Τέλος, κατέθεσε πως πλέον έχει καταλάβει ότι η 16χρονη δεν επιθυμεί να είναι μαζί του και, μετά τα τελευταία γεγονότα, δεν θέλει ούτε εκείνος να συνεχίσει τη σχέση τους.
Το δικαστήριο έκρινε αθώο τον κατηγορούμενο για την πράξη της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, καθώς αυτή δεν στοιχειοθετήθηκε, και ένοχο για την ενδοοικογενειακή απειλή και την ενδοοικογενειακή παράνομη βία, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 17 μηνών, μετατρεπόμενη σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.
Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου, όπως αναφέρει το gegonota.news όταν η 16χρονη αποπειράθηκε να φύγει από το σπίτι, διασχίζοντας τον χείμαρρο Ξηριά, χωρίς καν να φοράει παπούτσια. Η ανήλικη περπάτησε μέχρι τον σταθμό του ΚΤΕΛ Βόλου, ο 30χρονος σύζυγός της όμως την πρόλαβε, την έπιασε από τα χέρια και φέρεται να τη ρώτησε τον λόγο για τον οποίο ήθελε να φύγει, ζητώντας της να γυρίσει στο σπίτι.
Η ανήλικη φέρεται να αρνήθηκε και ο 30χρονος αντιπρότεινε να μεταβούν σε ένα ξενοδοχείο, προκειμένου να μπορέσουν να μιλήσουν ήρεμα και να περάσουν τη νύχτα εκεί, όπως και έγινε. Στις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας όμως, σύμφωνα με τον 30χρονο, η 16χρονη έφυγε γρήγορα από το δωμάτιο με κατεύθυνση και πάλι τα ΚΤΕΛ Βόλου. Εκεί αγόρασε εισιτήριο με προορισμό την περιοχή όπου φέρεται να μένει ο πατέρας της. Για ακόμη μία φορά όμως, ο 30χρονος την πρόλαβε, την ακινητοποίησε, άρπαξε το εισιτήριό της και το έσκισε, ενώ ταυτόχρονα της φώναζε να γυρίσουν σπίτι, «στην οικογένειά τους».
Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και ο 30χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή παράνομη βία.
Ο 30χρονος απόρησε που η 16χρονη σύζυγός του ήθελε να το σκάσειΟ συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ενώπιον του οποίου ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε εξαρχής τον λόγο για τον οποίο η 16χρονη σύζυγός του ήθελε τόσο πολύ να φύγει από το σπίτι τους, έχοντας την εντύπωση ότι τον αγαπούσε. Σημειώνεται πως ο 30χρονος και η 16χρονη είναι παντρεμένοι εδώ και περίπου έναν μήνα, σύμφωνα με τα έθιμα των Ρομά.
Όπως κατέθεσε ο ίδιος, όταν σταμάτησε τη 16χρονη στον σταθμό του ΚΤΕΛ λίγο πριν επιβιβαστεί στο λεωφορείο, εκείνη του είπε πως, αν την αγαπάει πραγματικά, να την ακολουθήσει ο ίδιος, αρνούμενη ωστόσο κατηγορηματικά να επιστρέψει στο σπίτι όπου διέμεναν μαζί με τους γονείς του 30χρονου.
Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως δεν της προκάλεσε καμία σωματική βλάβη, καθώς το μόνο που έκανε ήταν να την πιάσει από τα χέρια για να την εμποδίσει να επιβιβαστεί στο λεωφορείο. Τέλος, κατέθεσε πως πλέον έχει καταλάβει ότι η 16χρονη δεν επιθυμεί να είναι μαζί του και, μετά τα τελευταία γεγονότα, δεν θέλει ούτε εκείνος να συνεχίσει τη σχέση τους.
Το δικαστήριο έκρινε αθώο τον κατηγορούμενο για την πράξη της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, καθώς αυτή δεν στοιχειοθετήθηκε, και ένοχο για την ενδοοικογενειακή απειλή και την ενδοοικογενειακή παράνομη βία, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 17 μηνών, μετατρεπόμενη σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.
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