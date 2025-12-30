Επί τάπητος plan b για τους αγρότες με πρόστιμα για τα τρακτέρ στους δρόμους - Χρυσοχοΐδης: Υπάρχουν διατάξεις που μπορούν να εφαρμοστούν

Την ίδια ώρα οι αγρότες ετοιμάζονται να σκληρύνουν περαιτέρω τη στάση τους, προαναγγέλλοντας ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις

«Αν θέλουμε να βρούμε μία λύση στο θέμα αυτό, αυτή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση, η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρεί ολόκληρη την κοινωνία», τόνισε ο πρωθυπουργός.



«Καρφιά» σε Μαρούδα-Αλειφτήρα Σε αυτό το πλαίσιο πάντως δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες και οι ευθείες βολές του βουλευτή της Α' Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον αγροτοσυνδικαλιστών με αφορμή την κομματική τους τοποθέτηση. Συγκεκριμένα, ο κ. Σιμόπουλος άνοιξε πυρ εναντίον των Λαρισαίων Ρίζου Μαρούδα και Σωκράτη Αλειφτήρα, κατηγορώντας τον μεν ότι είναι στέλεχος του ΚΚΕ και τον δε ότι είναι στέλεχος της Πλεύσης Ελευθερίας. «Δεν νοιάζονται καθόλου για τους αγρότες, αλλά για το στενό κομματικό τους συμφέρον», ανέφερε ο «γαλάζιος» βουλευτής.