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Φυτεία με πάνω από 6.600 δενδρύλλια κάνναβης βρέθηκε και κατασχέθηκε από την ΕΛΑΣ, 11 συλλήψεις
Φυτεία με πάνω από 6.600 δενδρύλλια κάνναβης βρέθηκε και κατασχέθηκε από την ΕΛΑΣ, 11 συλλήψεις
Οι 5 από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ίδια αδικήματα
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια μεγάλης φυτείας κάνναβης σε θερμοκήπιο στην Κορινθία, με πάνω από 6.600 δενδρύλλια και στην σύλληψη 11 ατόμων μεταξύ αυτών και των αρχηγών του κυκλώματος, προχώρησαν οι αστυνομικοί.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας μετά από πληροφορίες από τις αλβανικές Αρχές και οδήγησε στην σύλληψη 11 ατόμων, εκ των οποίων τα 9 φέρονται ως μέλη της οργάνωσης (7 αλλοδαποί και 2 ημεδαποί), μεταξύ αυτών και τα δύο αρχηγικά στελέχη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και μεταναστευτικής νομοθεσίας, κατά περίπτωση.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, τα δύο αρχηγικά μέλη, ηλικίας 40 και 41 ετών, είχαν αναλάβει τον πλήρη σχεδιασμό και τον έλεγχο της οργάνωσης, καθορίζοντας τον χώρο καλλιέργειας, την προμήθεια σπόρων και υλικών, καθώς και τη διαχείριση του προσωπικού. Παράλληλα, είχαν εντάξει στο κύκλωμα και μέλη με συγκεκριμένους εκτελεστικούς ρόλους για τη λειτουργία της φυτείας.
Στο πλαίσιο της δράσης τους, ο 52χρονος φέρεται να είχε τον ρόλο του διαχειριστή της καλλιέργειας, ενώ δεύτερος 52χρονος είχε παραχωρήσει αγροτεμάχιο για την εγκατάσταση της φυτείας και συμμετείχε στην επιτήρηση του χώρου. Επιπλέον, 47χρονη και 36χρονη παρείχαν υποστηρικτικές υπηρεσίες, ενώ 37χρονος και 35χρονος είχαν αναλάβει τη συστηματική επίβλεψη και φροντίδα των φυτών, λειτουργώντας παράλληλα και ως φύλαξη της εγκατάστασης. Ένα ακόμη μέλος, 45 ετών, φέρεται να είχε εγκαταστήσει επιμέρους καλλιέργεια στην περιοχή όπου διέμενε.
Κατά τις έρευνες σε θερμοκήπιο, σπίτια και εξωτερικούς χώρους, κατασχέθηκαν συνολικά 6.620 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 70 έως 130 εκατοστών, 890 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σπόροι κάνναβης, 4.080 ευρώ, περίστροφο με 10 φυσίγγια, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 13 κινητά τηλέφωνα και τέσσερα οχήματα.
Σε μία από τις οικίες εντοπίστηκε το όπλο και τα φυσίγγια, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 44χρονου ημεδαπού, ενώ συνελήφθη και 30χρονη αλλοδαπή για παράνομη παραμονή στη χώρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας μετά από πληροφορίες από τις αλβανικές Αρχές και οδήγησε στην σύλληψη 11 ατόμων, εκ των οποίων τα 9 φέρονται ως μέλη της οργάνωσης (7 αλλοδαποί και 2 ημεδαποί), μεταξύ αυτών και τα δύο αρχηγικά στελέχη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και μεταναστευτικής νομοθεσίας, κατά περίπτωση.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, τα δύο αρχηγικά μέλη, ηλικίας 40 και 41 ετών, είχαν αναλάβει τον πλήρη σχεδιασμό και τον έλεγχο της οργάνωσης, καθορίζοντας τον χώρο καλλιέργειας, την προμήθεια σπόρων και υλικών, καθώς και τη διαχείριση του προσωπικού. Παράλληλα, είχαν εντάξει στο κύκλωμα και μέλη με συγκεκριμένους εκτελεστικούς ρόλους για τη λειτουργία της φυτείας.
Οι ρόλοι και ο τρόπος δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης τους, ο 52χρονος φέρεται να είχε τον ρόλο του διαχειριστή της καλλιέργειας, ενώ δεύτερος 52χρονος είχε παραχωρήσει αγροτεμάχιο για την εγκατάσταση της φυτείας και συμμετείχε στην επιτήρηση του χώρου. Επιπλέον, 47χρονη και 36χρονη παρείχαν υποστηρικτικές υπηρεσίες, ενώ 37χρονος και 35χρονος είχαν αναλάβει τη συστηματική επίβλεψη και φροντίδα των φυτών, λειτουργώντας παράλληλα και ως φύλαξη της εγκατάστασης. Ένα ακόμη μέλος, 45 ετών, φέρεται να είχε εγκαταστήσει επιμέρους καλλιέργεια στην περιοχή όπου διέμενε.
Δείτε βίντεο από το θερμοκήπιο με τα δενδρύλλια κάνναβης
Κατά τις έρευνες σε θερμοκήπιο, σπίτια και εξωτερικούς χώρους, κατασχέθηκαν συνολικά 6.620 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 70 έως 130 εκατοστών, 890 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σπόροι κάνναβης, 4.080 ευρώ, περίστροφο με 10 φυσίγγια, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 13 κινητά τηλέφωνα και τέσσερα οχήματα.
Σε μία από τις οικίες εντοπίστηκε το όπλο και τα φυσίγγια, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 44χρονου ημεδαπού, ενώ συνελήφθη και 30χρονη αλλοδαπή για παράνομη παραμονή στη χώρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Δείτε φωτογραφίες από τα αυτοκίνητα της οργάνωσης που κατασχέθηκαν
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