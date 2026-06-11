Δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στους δύο κατηγορούμενους και για ηθική αυτουργία στον πατέρα για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

Πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου





Ο εισαγγελέας, αξιολογώντας τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, προχώρησε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, κρίνοντας ότι η υπόθεση δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, όπως είχε αρχικά σχηματιστεί από την Ασφάλεια Ηρακλείου.



ο 32χρονος γιος γνωστού κτηνοτρόφου της Μεσαράς και ένας 59χρονος βοσκός κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από κοινού, ενώ ο 57χρονος πατέρας του πρώτου αντιμετωπίζει την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία.



Οι τρεις άνδρες παρουσιάστηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, ωστόσο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Οι απολογίες τους αναμένεται να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, σε μια διαδικασία που θεωρείται καθοριστική για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.





Παρά το βαρύ κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή στον θανάσιμο τραυματισμό του 49χρονου προέδρου, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.



Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε μεταφερθεί σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. Οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, προχωρώντας ακόμη και σε κρανιεκτομή λόγω της βαρύτητας των τραυμάτων του. Παρέμεινε επί εβδομάδες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όμως τελικά υπέκυψε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

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Ένταση και ερωτήματα έξω από τα δικαστήρια Την ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσαν όσα διαδραματίστηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου κατά την προσαγωγή των τριών κατηγορουμένων.



Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλευρό της οικογένειας του αδικοχαμένου Αλέξανδρου Δασκαλάκη βρέθηκαν μόλις λίγοι συγγενείς και φίλοι, ενώ αντίθετα δεκάδες άτομα συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν τη στήριξή τους στους κατηγορούμενους.





Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη , μετά την απόφαση της Εισαγγελίας να προχωρήσει στην άσκηση κακουργηματικών διώξεων σε βάρος των τριών συλληφθέντων.Ο εισαγγελέας, αξιολογώντας τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, προχώρησε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, κρίνοντας ότι η υπόθεση δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, όπως είχε αρχικά σχηματιστεί από την Ασφάλεια Ηρακλείου.Έτσι,ενώΟι τρεις άνδρες παρουσιάστηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, ωστόσο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Οι απολογίες τους αναμένεται να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, σε μια διαδικασία που θεωρείται καθοριστική για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.Παρά το βαρύ κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή στον θανάσιμο τραυματισμό του 49χρονου προέδρου, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε μεταφερθεί σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. Οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, προχωρώντας ακόμη και σε κρανιεκτομή λόγω της βαρύτητας των τραυμάτων του. Παρέμεινε επί εβδομάδες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όμως τελικά υπέκυψε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.Την ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσαν όσα διαδραματίστηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου κατά την προσαγωγή των τριών κατηγορουμένων.Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλευρό της οικογένειας του αδικοχαμένου Αλέξανδρου Δασκαλάκη βρέθηκαν μόλις λίγοι συγγενείς και φίλοι, ενώ αντίθετα δεκάδες άτομα συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν τη στήριξή τους στους κατηγορούμενους.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε συζητήσεις και έντονα σχόλια, καθώς πρόκειται για μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και έχει προκαλέσει ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έλειψαν στιγμές έντασης και λεκτικές αντιπαραθέσεις, με συγγενείς του θύματος να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την παρουσία τόσων υποστηρικτών των κατηγορουμένων.



Το κλίμα παρέμεινε ηλεκτρισμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω ένταση.



Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Δευτέρα, όταν οι τρεις κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις ενώπιον της ανακρίτριας, σε μία υπόθεση που συνεχίζει να καθηλώνει το πανελλήνιο ενδιαφέρον.