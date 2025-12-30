Χρυσοχοΐδης: Παράνομη η κατάληψη των δρόμων από τους αγρότες, υπάρχει νόμος που μπορεί να εφαρμοστεί
Τις σκέψεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση για plan b με σκλήρυνση στάσης απέναντι στους αγρότες επιβεβαίωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο το πρωί της Τρίτης για «παράνομες πράξεις» από τους αγρότες με την κατάληψη των δρόμων, συμπληρώνοντας ότι «υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων ή μπορεί να εκπονηθούν διατάξεις σε ένα επόμενο στάδιο».
«Πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις από μια κοινωνική ομάδα η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει νόμιμη βία για την απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους. Έτσι κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους αγρότες για να βρεθούν λύσεις, ελπίζω να υπάρξει απάντηση το επόμενο διάστημα» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Χρυσοχοΐδης.
«Πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για όσους ταξιδεύουν» συμπλήρωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη απαντώντας και σε όσους λένε ότι «η τροχαία βασανίζει τους πολίτες και καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό». Όπως είπε «ο καθένας πρέπει σε αυτή τη χώρα να κάνει καλά τη δουλειά του. Η τροχαία πρέπει να διασφαλίσει ότι ο πολίτης θα πάει με ασφάλεια στον προορισμό του. Δεν είμαστε όλοι τροχονόμοι, να αφήσουμε την τροχαία να κάνει τη δουλειά της. Το γεγονός ότι μέχρι τώρα σε τόσο στενούς δρόμους με χιλιάδες αυτοκίνητα δεν έχουμε ατύχημα, είναι επίτευγμα»
Επισήμανε, επίσης, ότι «από την πρώτη ημέρα των μπλόκων υπάρχουν αξιωματικοί που μιλούν με τους αγρότες, Πολλές φορές βρίσκεται λύση, ορισμένες φορές όπως στο Κάστρο και το Μαρτίνο την Κυριακή δεν βρίσκεται συνεννόηση γιατί οι αγρότες δεν άνοιξαν τον δρόμο. Οι αγρότες δεν μπορούν να κάνουν τόσο ακραίες ενέργειες, όπως στο Κάστρο, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς χιλιάδες ανθρώπους, αυτό δεν είναι άσκηση δικαιώματος».
Σχολιάζοντας, τέλος, την άρνηση των αγροτών να προσέλθουν στον διάλογο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρατήρησε «είναι παράλογο ότι δεν έρχονται να συζητήσουν οι αγρότες, γι' αυτό δεν βγήκαν στον δρόμο;».
