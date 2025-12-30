Χρυσοχοΐδης: Παράνομη η κατάληψη των δρόμων από τους αγρότες, υπάρχει νόμος που μπορεί να εφαρμοστεί

«Οι αγρότες δεν μπορούν να κάνουν τόσο ακραίες ενέργειες, όπως στο Κάστρο, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς χιλιάδες ανθρώπους, αυτό δεν είναι άσκηση δικαιώματος»