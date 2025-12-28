Κατάκοιτη και με άνοια η γυναίκα που μαχαίρωσε ο 74χρονος σύζυγός της στου Γκύζη πριν πέσει στο κενό
Κατάκοιτη και με άνοια η γυναίκα που μαχαίρωσε ο 74χρονος σύζυγός της στου Γκύζη πριν πέσει στο κενό
«Δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση», έγραψε σε σημείωμα που άφησε σε συγγενικό του πρόσωπο ο άνδρας - Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 67χρονη
Να δώσει τέλος στη ζωή της συζύγου του, που είναι κατάκοιτη και πάσχει από άνοια, επιχείρησε ο 74χρονος στου Γκύζη που έπεσε στο κενό.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ζευγάρι υπήρχαν περιστατικά με έναταση και φωνές, όπως και ότι η 67χρονη γυναίκα ήταν συνεχώς μέσα στο σπίτι. Ο άνδρας έλεγε πάντως σε συγγενικό του πρόσωπο ότι η κατάσταση ήταν κουραστική.
Το ζευγάρι, και οι δύο Έλληνες, διέμεναν σε ημιυπόγειο στην οδό Λοκρίδος 37 στου Γκύζη.
Δείτε μαρτυρίες από γείτονες του ζευγαριού:
Μιλώντας σε δημοσιογράφους η θεία του δράστη είπε ότι η 67χρονη ήταν κατάκοιτη. Πρόσθεσε ότι το ζευγάρι δεν τσακωνόταν ούτε είχε κληθεί ποτέ η αστυνομία στην κατοικία τους.
Σε ερώτημα για το τι της έλεγε ο 74χρονος, η θεία του άνδρα είπε ότι «ήταν κουραστικό».
Δείτε τι δήλωσε η θεία του δράστη:
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε κάποια διαφωνία το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) και ο 74χρονος τραυμάτισε τη σύζυγό του με μαχαίρι στον λαιμό.
Αμέσως μετά, ο δράστης φέρεται να ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και να επιχείρησε να περάσει σε διπλανό κτίριο με πρόθεσή του να αυτοκτονήσει. Στην προσπάθειά του έπεσε τελικά στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατό του. Η αστυνομία τον εντόπισε νεκρό στο οδόστρωμα μπροστά από την κατοικία. Κοντά στον δράστη βρέθηκε και το μαχαίρι που χρησιμοποίησε.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε κάποια διαφωνία το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) και ο 74χρονος τραυμάτισε τη σύζυγό του με μαχαίρι στον λαιμό.
Αμέσως μετά, ο δράστης φέρεται να ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και να επιχείρησε να περάσει σε διπλανό κτίριο με πρόθεσή του να αυτοκτονήσει. Στην προσπάθειά του έπεσε τελικά στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατό του. Η αστυνομία τον εντόπισε νεκρό στο οδόστρωμα μπροστά από την κατοικία. Κοντά στον δράστη βρέθηκε και το μαχαίρι που χρησιμοποίησε.
Πάνω στον άνδρα βρέθηκε σημείωμα για συγγενικό του πρόσωπο, πιθανόν για τον γιο του, στο οποίο έγραφε ότι «δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση».
Η γυναίκα διακομίστηκε εν ζωή και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
Δείτε το τελευταίο επεισόδιο της «Μέδουσας» του protothema.gr με θέμα: «Φάκελος Γυναικοκτονίες: Μισές ζωές και ένας πόνος που απέκτησε φωνή»
