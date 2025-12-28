Γκύζη: Άνδρας μαχαίρωσε τη γυναίκα του στον λαιμό και έπεσε από την ταράτσα και αυτοκτόνησε

Ο 74χρονος μαχαίρωσε τη γυναίκα του μετά από καβγά - «Δεν άντεχα άλλο αυτή τη κατάσταση» έγραφε σημείωμα που βρέθηκε πάνω του - Η γυναίκα, 67 ετών, νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη