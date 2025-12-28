Άφησε σημείωμα σε συγγενικό του πρόσωπο ο 74χρονος στου Γκύζη, πριν μαχαιρώσει τη γυναίκα του και πέσει στο κενό - Νοσηλεύεται η 67χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
Γκύζη Ενδοοικογενειακή βία Αυτοκτονία Μαχαίρι

Ο αυτόχειρας καβγάδισε με τη σύζυγό του, που φέρεται να έπασχε από άνοια, και την τραυμάτισε με μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε πάνω του

Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Κώστας Στάμου
Νεκρός μπροστά στην κατοικία του βρέθηκε ο 74χρονος που τραυμάτισε τη σύζυγό του, το μεσημέρι της Κυριακής στου Γκύζη, πριν δώσει τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη.

Ο 74χρονος και η 67χρονη σύζυγός του, και οι δύο Έλληνες, διέμεναν σε ημιυπόγειο στην οδό Λοκρίδος 37.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας καβγάδισε με τη σύζυγό του, που φέρεται να έπασχε από άνοια, και την τραυμάτισε με μαχαίρι.

Δείτε μαρτυρίες από γείτονες του ζευγαριού:

Δηλώσεις γείτονα για το έγκλημα στην περιοχή του Γκύζη





Αμέσως μετά, ο δράστης φέρεται να ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, να επιχείρησε να περάσει σε διπλανό κτίριο με πρόθεσή του να αυτοκτονήσει, ωστόσο στην προσπάθειά του έπεσε τελικά στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η αστυνομία τον εντόπισε νεκρό στο οδόστρωμα μπροστά από την κατοικία. Κοντά στον δράστη βρέθηκε και το μαχαίρι που χρησιμοποίησε.

Πάνω στον άνδρα βρέθηκε σημείωμα για συγγενικό του πρόσωπο, πιθανόν για τον γιο του, στο οποίο έγραφε ότι «δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση».

Η γυναίκα διακομίστηκε εν ζωή και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

xrwma-gkyzh


Δείτε το τελευταίο επεισόδιο της «Μέδουσας» του protothema.gr με θέμα: «Φάκελος Γυναικοκτονίες: Μισές ζωές και ένας πόνος που απέκτησε φωνή»

Φάκελος Γυναικοκτονίες: Μισές ζωές και ένας πόνος που απέκτησε φωνή | Μέδουσα Επεισόδιο 9
Δείτε Επίσης