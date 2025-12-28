Άφησε σημείωμα σε συγγενικό του πρόσωπο ο 74χρονος στου Γκύζη, πριν μαχαιρώσει τη γυναίκα του και πέσει στο κενό - Νοσηλεύεται η 67χρονη
Ο αυτόχειρας καβγάδισε με τη σύζυγό του, που φέρεται να έπασχε από άνοια, και την τραυμάτισε με μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε πάνω του
Νεκρός μπροστά στην κατοικία του βρέθηκε ο 74χρονος που τραυμάτισε τη σύζυγό του, το μεσημέρι της Κυριακής στου Γκύζη, πριν δώσει τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη.
Ο 74χρονος και η 67χρονη σύζυγός του, και οι δύο Έλληνες, διέμεναν σε ημιυπόγειο στην οδό Λοκρίδος 37.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας καβγάδισε με τη σύζυγό του, που φέρεται να έπασχε από άνοια, και την τραυμάτισε με μαχαίρι.
Αμέσως μετά, ο δράστης φέρεται να ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, να επιχείρησε να περάσει σε διπλανό κτίριο με πρόθεσή του να αυτοκτονήσει, ωστόσο στην προσπάθειά του έπεσε τελικά στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Η αστυνομία τον εντόπισε νεκρό στο οδόστρωμα μπροστά από την κατοικία. Κοντά στον δράστη βρέθηκε και το μαχαίρι που χρησιμοποίησε.
Πάνω στον άνδρα βρέθηκε σημείωμα για συγγενικό του πρόσωπο, πιθανόν για τον γιο του, στο οποίο έγραφε ότι «δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση».
Η γυναίκα διακομίστηκε εν ζωή και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
