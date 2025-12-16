Το τελευταίο «αντίο» είπαν συγγενείς και φίλοι στον 43χρονο μποξέρ στο Αίγιο
Το τελευταίο «αντίο» είπαν συγγενείς και φίλοι στον 43χρονο μποξέρ στο Αίγιο
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής, στην Κουλούρα Αιγίου
Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον 43χρονο μποξέρ Περικλή Νικολάου ο οποίος την Παρασκευή γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου και την Κυριακή (14/12) το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.
Όπως έγινε γνωστό, ο 43χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του, χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικά πρόσωπα. Άμεσα κάλεσαν ασθενοφόρο, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο κι εκεί οι γιατροί απλώς πιστοποίησαν τον θάνατό του.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής, στην Κουλούρα Αιγίου.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από συγγενικά του πρόσωπα.
Το χρονικόΤο επεισόδιο έγινε το πρωί της Παρασκευής όταν ο 43χρονος (που είχε στην πλάτη του καταδικαστικές αποφάσεις, ενώ είχε εκτίσει ποινή και στη φυλακή) προσήλθε στο νοσοκομείο του Αιγίου για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.
