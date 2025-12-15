Αύριο η κηδεία του 44χρονου που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου και πέθανε μερικές ώρες αργότερα

Ο 44χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του, χωρίς τις αισθήσεις του το απόγευμα της Κυριακής από συγγενικά πρόσωπα - Το επεισόδιο με τον γιατρό είχε σημειωθεί την Παρασκευή