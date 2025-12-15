Αύριο η κηδεία του 44χρονου που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου και πέθανε μερικές ώρες αργότερα
Αύριο η κηδεία του 44χρονου που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου και πέθανε μερικές ώρες αργότερα
Ο 44χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του, χωρίς τις αισθήσεις του το απόγευμα της Κυριακής από συγγενικά πρόσωπα - Το επεισόδιο με τον γιατρό είχε σημειωθεί την Παρασκευή
Σοκαριστική κατάληξη είχε το επεισόδιο της Παρασκευής στο Νοσοκομείο Αιγίου, καθώς ο 44χρονος Περικλής Νικολάου που γρονθοκόπησε τον ορθοπεδικό γιατρό Παναγιώτη Σαμαρά και έφυγε για να μη συλληφθεί, εξέπνευσε το απόγευμα της Κυριακής εντελώς αναπάντεχα.
Όπως έγινε γνωστό, ο 44χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του, χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικά πρόσωπα. Άμεσα κάλεσαν ασθενοφόρο, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο κι εκεί οι γιατροί απλώς πιστοποίησαν τον θάνατό του.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του και αν υπάρχει συσχέτιση με το αρχικό πρόβλημα για το οποίο πήγε την Παρασκευή στο Νοσοκομείο. Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής, στην Κουλούρα Αιγίου.
Το αρχικό επεισόδιο έγινε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 43χρονος (που είχε στην πλάτη του καταδικαστικές αποφάσεις, ενώ είχε εκτίσει ποινή και στη φυλακή) προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.
Έχει ήδη ζητηθεί παρέμβαση της Αστυνομίας και της Εισαγγελίας.
Πηγή: Tempo24
Όπως έγινε γνωστό, ο 44χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του, χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικά πρόσωπα. Άμεσα κάλεσαν ασθενοφόρο, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο κι εκεί οι γιατροί απλώς πιστοποίησαν τον θάνατό του.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του και αν υπάρχει συσχέτιση με το αρχικό πρόβλημα για το οποίο πήγε την Παρασκευή στο Νοσοκομείο. Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής, στην Κουλούρα Αιγίου.
Το αρχικό επεισόδιο έγινε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 43χρονος (που είχε στην πλάτη του καταδικαστικές αποφάσεις, ενώ είχε εκτίσει ποινή και στη φυλακή) προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.
Έχει ήδη ζητηθεί παρέμβαση της Αστυνομίας και της Εισαγγελίας.
Πηγή: Tempo24
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα