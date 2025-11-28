Έδεσσα: Αίσιο τέλος για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια - Δεν θα χρειαστεί να κάνουν μεταμόσχευση ήπατος
Έδεσσα: Αίσιο τέλος για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια - Δεν θα χρειαστεί να κάνουν μεταμόσχευση ήπατος
Οι γιατροί αποφάσισαν να σταματήσουν τις διαδικασίες για μεταμόσχευση ήπατος, καθώς η κατάσταση της υγείας του ζευγαριού παρουσίασε βελτίωση
Αίσιο τέλος φαίνεται να έχει η περιπέτεια του ζευγαριού από την Έδεσσα, ηλικίας 55 και 65 ετών, το οποίο είχε δηλητηριαστεί από άγρια μανιτάρια που είχαν συλλέξει οι ίδιοι από το βουνό.
Η γυναίκα, μιλώντας στο LiveNews, εξέφρασε την ανακούφιση της, καθώς οι γιατροί τους ενημέρωσαν ότι δεν θα χρειαστεί να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dekgpp1yfsp5)
Η 55χρονη, δήλωσε ότι «όλα έγιναν όπως έπρεπε», εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την άψογη ιατρική φροντίδα. «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη βοήθεια που μας παρείχαν. Έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο και περιμένουμε να μας πουν οι γιατροί τα επόμενα βήματα», είπε, αναφέροντας ότι οι υγειονομικοί φορείς της Ιταλίας αποφάσισαν να σταματήσουν τις διαδικασίες για μεταμόσχευση, καθώς η κατάσταση της υγείας τους παρουσίαζε βελτίωση.
Το ζευγάρι είχε δηλητηριαστεί πριν από μερικές ημέρες, όταν κατανάλωσε μανιτάρια που είχαν μαζέψει από το βουνό. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστησαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν επειγόντως σε νοσοκομεία της Ιταλίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στη Ρώμη και ο σύζυγός της στην Πίζα. Όπως ανέφεραν οι γιατροί, η υγεία τους άρχισε να βελτιώνεται και αυτό απέτρεψε την ανάγκη για μεταμόσχευση ήπατος.
Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ κάθε χρόνο καταγράφονται 80 με 140 περιστατικά δηλητηριάσεων από άγρια μανιτάρια στη χώρα.
Ο Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εξήγησε ότι η μεταμόσχευση σε περιπτώσεις δηλητηρίασης από μανιτάρια γίνεται συνήθως νωρίς, εάν η κατάσταση είναι κρίσιμη, ή στην περίπτωση που η υγεία του ασθενούς δεν βελτιώνεται, όπως συνέβη στο ζευγάρι.
Η γυναίκα, μιλώντας στο LiveNews, εξέφρασε την ανακούφιση της, καθώς οι γιατροί τους ενημέρωσαν ότι δεν θα χρειαστεί να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος.
Η 55χρονη, δήλωσε ότι «όλα έγιναν όπως έπρεπε», εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την άψογη ιατρική φροντίδα. «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη βοήθεια που μας παρείχαν. Έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο και περιμένουμε να μας πουν οι γιατροί τα επόμενα βήματα», είπε, αναφέροντας ότι οι υγειονομικοί φορείς της Ιταλίας αποφάσισαν να σταματήσουν τις διαδικασίες για μεταμόσχευση, καθώς η κατάσταση της υγείας τους παρουσίαζε βελτίωση.
Το ζευγάρι είχε δηλητηριαστεί πριν από μερικές ημέρες, όταν κατανάλωσε μανιτάρια που είχαν μαζέψει από το βουνό. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστησαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν επειγόντως σε νοσοκομεία της Ιταλίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στη Ρώμη και ο σύζυγός της στην Πίζα. Όπως ανέφεραν οι γιατροί, η υγεία τους άρχισε να βελτιώνεται και αυτό απέτρεψε την ανάγκη για μεταμόσχευση ήπατος.
Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ κάθε χρόνο καταγράφονται 80 με 140 περιστατικά δηλητηριάσεων από άγρια μανιτάρια στη χώρα.
Ο Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εξήγησε ότι η μεταμόσχευση σε περιπτώσεις δηλητηρίασης από μανιτάρια γίνεται συνήθως νωρίς, εάν η κατάσταση είναι κρίσιμη, ή στην περίπτωση που η υγεία του ασθενούς δεν βελτιώνεται, όπως συνέβη στο ζευγάρι.
Ειδήσεις σήμερα:
Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα