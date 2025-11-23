Σε κρίσιμη κατάσταση το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια στην Έδεσσα - Η ανάρτηση του γιου τους

Ο γιος τους ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό και όσους συμπαραστέκονται στην οικογένεια, ενώ ενημέρωσε ότι οι γονείς του βρίσκονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομεία της Ιταλίας