Το επικίνδυνο 12ωρο της κακοκαιρίας Adel την Παρασκευή: Καταιγίδες και χαλάζι στην Αττική, οι περιοχές που μπαίνουν σε red code – Δείτε χάρτες

Το Meteo δημοσίευσε προγνωστικούς χάρτες που αποτυπώνονται τα φαινόμενα ανά τρίωρο την Παρασκευή (με εντονότερες αποχρώσεις εμφανίζονται τα ισχυρότερα φαινόμενα).Αργά το απόγευμα της Πέμπτης ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που είχαν αποφασιστεί από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, προκειμένου να προετοιμαστεί ο κρατικός μηχανισμός, ειδικά στις περιοχές που το πέρασμα της κακοκαιρίας προβλέπεται να έχει πολύ έντονα φαινόμενα.Οι περιοχές αυτές, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι η ανατολική Μακεδονία η Θράκη, το βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.Για το λόγο αυτό, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή, μετά από επικοινωνία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού πραγματοποιήθηκαν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, ενώ υπήρξε επικοινωνία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδηκαι οι δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.Οι, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα. Το διάστημα αυτό αναμένονται ισχυρές βροχές, αλλά μικρότερης έντασης από τις παραπάνω περιοχές, και στην Αττική, για αυτό είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα και ο υπόλοιπος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, για να επέμβει αν και όπου χρειαστεί.Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το πρωί της Παρασκευής θα επηρεαστούν η δυτική και νότια Πελοπόννησος καθώς επίσης η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή στη Θάσο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο «από την Αττική θα έχουμε διπλό πέρασμα με φαινόμενα, ένα τη νύχτα και άλλο μετά τα ξημερώματα της Παρασκευής».



Βροχές στα δυτικά

Το απόγευμα της Παρασκευής η κακοκαιρία θα χτυπήσει σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη καθώς επίσης και στο Ανατολικό Αιγαίο με τον κ. Κολυδά να εφιστά την προσοχή για Χίο, Σάμο και Ικαρία. Τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές θα συνεχιστούν και το βράδυ ενώ θα επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα. Από το πρωί ως το μεσημέρι Σαββάτου, το βάρος μετατοπίζεται στα Δωδεκάνησα και θα αρχίσει η εξασθένηση.

Την Πέμπτη εκδηλώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά της σφοδρότητας των φαινομένων είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε το Meteo για τις βροχοπτώσεις.



Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 7 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 22 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 41 σταθμούς.



Πλημμύρες και χαλάζι

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν την Πέμπτη στο λιμάνι της Αγίας Κυριακής στα Ζόλα της Κεφαλονιάς με δρόμους να είναι απροσπέλαστοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Kefalonia Focus.







Έντονη ήταν η χαλαζόπτωση και στην περιοχή Μάνδρα της Ξάνθης, ενώ στην Αμφιλοχία φούσκωσε χείμαρρος.







«Στον αέρα» σπίτια στα Τζουμέρκα

Ταυτόχρονα, κατολίσθηση σημειώθηκε στο χωριό Άγναντα στα Τζουμέρκα, εξαιτίας των συνεχών, έντονων βροχοπτώσεων. Όπως είπε στο protothema.gr ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, συνεργεία της Περιφέρειας έχουν «κόψει» τη φορά των υδάτων προς τα χωριά των Τζουμέρκων, ενώ παράλληλα ειδικοί γεωλόγοι βρίσκονται ήδη στην περιοχή με πρώτο στόχο να γίνει ό,τι χρειάζεται ώστε να αποτραπούν νέες καταστροφές.



Οι εικόνες από το χωριό Άγναντα είναι αποκαλυπτικές:



Στη Θεσπρωτία, ο κάμπος της Παραμυθιάς μετατράπηκε σε απέραντη λίμνη, με ζώα να αναζητούν τροφή μέσα σε πλημμυρισμένα χωράφια, σύμφωνα με το artinos.gr . Στον Παραπόταμο, οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και περιουσίες. Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε επιχειρήσεις, με δέντρα να κομματιάζονται και να παρασύρουν εγκαταστάσεις,Στο Μεγανήσι της Λευκάδας, δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν. Συνεργείο του δήμου με το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας προσπαθεί να κάνει άντληση των νερών από τις αυλές των σπιτιών, σύμφωνα με το ilefkada.gr

Ανεμοστρόβιλος στη Φοινικούντα

Η «Adel» έπληξε σφοδρά και τη Μεσσηνία από αργά το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Τα πιο έντονα φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους νωρίς το πρωί της Πέμπτης όταν ισχυρή χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε από αιφνίδια αλλαγή των ανέμων, που από νότιοι γύρισαν σε δυτικούς και ενισχύθηκαν απότομα.



Στη Φοινικούντα και ειδικά στη ζώνη Μαυροβουνίου, επιχειρήσεις και κατοικίες υπέστησαν φθορές, τζάμια θρυμματίστηκαν, στέγες και στέγαστρα ξηλώθηκαν.





Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή:

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Άνεμοι: Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.