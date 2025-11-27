Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική - Η Adel δοκιμάζει τα δυτικά με χαλάζι και πλημμύρες, live η πορεία της κακοκαιρίας
Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα την Παρασκευή - Αναλυτική πρόγνωση του καιρού
Αρκετές περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα ενώ χείμαρροι έχουν «φουσκώσει» και στα Τζουμέρκα σπίτια βρίσκονται λίγα μέτρα από τον γκρεμό λόγω των κατολισθήσεων.
Η Adel, το απόγευμα της Πέμπτης, επηρεάζει και την Αττική με ισχυρή καταιγίδα να πλήττει το λεκανοπέδιο, αλλά και τον Πειραιά.
Όπως ήταν φυσικό, η καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα και στους δρόμους της Αττικής.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Δείτε βίντεο από τη βροχή στο κέντρο της Αθήνας:
Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η προσοχή των μετεωρολόγων στρέφεται κυρίως στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, καθώς επίσης Κεντρική Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Ταυτόχρονα, καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί το βράδυ της Πέμπτης στην Αιτωλοακαρνανία, τη Μεσσηνία και στη βόρεια Ελλάδα από Ασπροβάλτα και ανατολικότερα.
Την Παρασκευή το πρωί θα επηρεαστούν η δυτική και νότια Πελοπόννησος καθώς επίσης η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με τον κ. Κολυδά να εφιστά την προσοχή στη Θάσο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο «από την Αττική θα έχουμε διπλό πέρασμα με φαινόμενα, ένα τη νύχτα και άλλο μετά τα ξημερώματα της Παρασκευής».
Το απόγευμα της Παρασκευής η κακοκαιρία θα χτυπήσει σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη καθώς επίσης και στο Ανατολικό Αιγαίο με τον κ. Κολυδά να εφιστά την προσοχή για Χίο, Σάμο και Ικαρία. Τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές θα συνεχιστούν και το βράδυ ενώ θα επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα. Από το πρωί ως το μεσημέρι Σαββάτου, το βάρος μετατοπίζεται στα Δωδεκάνησα και θα αρχίσει η εξασθένηση.
Η κακοκαιρία #AdelStorm εξελίσσεται ομαλά και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την #ΕΜΥ δεν έχει υποστεί αλλαγές— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 27, 2025
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ :
1. Πέμπτη απόγευμα : Η προσοχή μας στρέφεται κυρίως στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, καθώς επίσης… pic.twitter.com/mUXHIuCbcy
Η Adel σφυροκοπά τα δυτικάΕνδεικτικά της σφοδρότητας των φαινομένων είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε το Meteo για τις βροχοπτώσεις. Επίμονες και ισχυρές κατά τόπους βροχοπτώσεις επηρέασαν εκ νέου τη Δυτική Ελλάδα την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και έως τις πρώτες απογευματινές ώρες της Πέμπτης (27/11), ενώ αυτή τη φορά επηρεάστηκε σημαντικά και η Πελοπόννησος. Ως αποτέλεσμα καταγράφονται πολύ μεγάλα αθροιστικά ύψη υετού.
Πλημμύρες και χαλάζιΠλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Κυριακής στα Ζόλα της Κεφαλονιάς με δρόμους να είναι απροσπέλαστοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Kefalonia Focus.
Έντονη ήταν η χαλαζόπτωση και στην περιοχή Μάνδρα της Ξάνθης, ενώ στην Αμφιλοχία φούσκωσε χείμαρρος.
«Στον αέρα» σπίτια στα ΤζουμέρκαΤαυτόχρονα, κατολίσθηση σημειώθηκε στο χωριό Άγναντα στα Τζουμέρκα, εξαιτίας του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας και των συνεχών, έντονων βροχοπτώσεων. Η κατολίσθηση έγινε σε αγροτεμάχια του οικισμού και σε απόσταση πενήντα περίπου μέτρων από κατοικίες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέρρευσε ένα μεγάλο τοιχίο σε ακάλυπτο χώρο, ανάμεσα σε ξενοδοχείο και σπίτια χωρίς να προκληθούν ζημιές.
Όπως είπε στο protothema.gr ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, συνεργεία της Περιφέρειας έχουν «κόψει» τη φορά των υδάτων προς τα χωριά των Τζουμέρκων, ενώ παράλληλα ειδικοί γεωλόγοι βρίσκονται ήδη στην περιοχή με πρώτο στόχο να γίνει ό,τι χρειάζεται ώστε να αποτραπούν νέες καταστροφές.
Οι εικόνες από το χωριό Άγναντα είναι αποκαλυπτικές:
Στη Θεσπρωτία, ο κάμπος της Παραμυθιάς μετατράπηκε σε απέραντη λίμνη, με ζώα να αναζητούν τροφή μέσα σε πλημμυρισμένα χωράφια, σύμφωνα με το artinos.gr. Στον Παραπόταμο, οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και περιουσίες. Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε επιχειρήσεις, με δέντρα να κομματιάζονται και να παρασύρουν εγκαταστάσεις,
Στο Μεγανήσι της Λευκάδας, δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν. Συνεργείο του δήμου με το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας προσπαθεί να κάνει άντληση των νερών από τις αυλές των σπιτιών, σύμφωνα με το ilefkada.gr.
Ανεμοστρόβιλος στη ΦοινικούνταΗ «Adel» έπληξε σφοδρά και τη Μεσσηνία από αργά το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και θέτοντας ολόκληρο τον νομό σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής (Red Code). Τα πιο έντονα φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 7, όταν ισχυρή χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε από αιφνίδια αλλαγή των ανέμων, που από νότιοι γύρισαν σε δυτικούς και ενισχύθηκαν απότομα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στη Φοινικούντα, και ειδικά στη ζώνη Μαυροβουνίου, η εικόνα είναι εξαιρετικά δύσκολη: επιχειρήσεις και κατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, τζάμια έχουν θρυμματιστεί, στέγες και στέγαστρα ξηλώθηκαν, ενώ δέντρα έχουν πέσει παρασύροντας οτιδήποτε βρέθηκε στον δρόμο τους. Υποδομές έχουν επίσης καταγραφεί με ζημιές, επιτείνοντας τα προβλήματα, σύμφωνα με το best-tv.gr.
Live η πορεία της κακοκαιρίας:
Αναλυτικά ο καιρός την Παρασκευή, σύμφωνα με την ΕΜΥ
Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης, στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.
Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με18 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 20 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.
Άνεμοι: Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.
Άνεμοι: Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη.
Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
