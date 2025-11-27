Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις στη Φοινικούντα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις στη Φοινικούντα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Υπάρχουν φόβοι για πλήγμα στην αγροτική παραγωγή, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη εκτιμηθεί το εύρος των απωλειών, καθώς τα ακραία φαινόμενα συνεχίζονται

Η κακοκαιρία «Adel» πλήττει σφοδρά τη Μεσσηνία από αργά το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και θέτοντας ολόκληρο τον νομό σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής (Red Code). Τα πιο έντονα φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 7, όταν ισχυρή χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε από αιφνίδια αλλαγή των ανέμων – που από νότιοι γύρισαν σε δυτικούς και ενισχύθηκαν απότομα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη Φοινικούντα, και ειδικά στη ζώνη Μαυροβουνίου, η εικόνα είναι εξαιρετικά δύσκολη: επιχειρήσεις και κατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, τζάμια έχουν θρυμματιστεί, στέγες και στέγαστρα ξηλώθηκαν, ενώ δέντρα έχουν πέσει παρασύροντας οτιδήποτε βρέθηκε στον δρόμο τους. Υποδομές έχουν επίσης καταγραφεί με ζημιές, επιτείνοντας τα προβλήματα, σύμφωνα με το best-tv.gr.

Φοινικούντα καταστροφές


Η ηλεκτροδότηση στην περιοχή έχει διακοπεί λόγω βλαβών στο δίκτυο, καθώς αρκετοί πυλώνες έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ καταβάλλουν προσπάθειες για να προσεγγίσουν τα σημεία, με τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν το έργο τους.

Ο δήμαρχος Πύλου–Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας, έκανε λόγο για μια «πολύ δύσκολη εικόνα» στη Φοινικούντα, επισημαίνοντας τη σφοδρότητα των ανέμων και τη δυνατή χαλαζόπτωση που έπληξαν την περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπως ανέφερε, εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις στη ζώνη Μαυροβουνίου–Ευαγγελισμού έχουν υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Επιπλέον, υπάρχουν φόβοι για πλήγμα στην αγροτική παραγωγή, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη εκτιμηθεί το εύρος των απωλειών, καθώς τα ακραία φαινόμενα συνεχίζονται.

