Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate ο δικηγόρος - «εγκέφαλος» του κυκλώματος με τους πλαστούς πίνακες

Ο κατηγορούμενος τη δεκαετία του '90 δίδασκε στη Σχολή Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ - Εμφανίζεται ως «ειδικός» στη παροχή συμβουλών σε αγοραπωλησίες ακινήτων, ενώ υπήρξε και ένα από τα βασικά στελέχη του κινήματος «Παραιτηθείτε»