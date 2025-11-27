Κύκλωμα με 480 πλαστούς πίνακες ζωγραφικής, δύο συλλήψεις από την ΕΛΑΣ – Είχαν… Φασιανό και Παρθένη, κατασχέθηκαν όπλα και σφαίρες
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες - Οι συλληφθέντες είναι Έλληνες 42 και 57 ετών
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου δύο Έλληνες, ηλικίας 42 και 57 ετών, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, για δοσοληψία πλήθους πλαστών πινάκων ζωγραφικής, ενώ ο 57χρονος κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, σε επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, όπου συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
481 έργα τέχνης - πίνακες ζωγραφικής,
2 έγγραφα - πιστοποιητικά γνησιότητας,
4 πιστόλια και 6 γεμιστήρες,
370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,
5 θήκες πιστολιών,
2 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.
Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστών Ελλήνων ζωγράφων όπως ο Φασιανός και ο Παρθένης, ενώ του πρώτου, τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
