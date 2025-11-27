Δικηγόρος ένας εκ των δύο του κυκλώματος με τους πίνακες ζωγραφικής - Πώς τα 300.000 ευρώ που «έφαγαν» από επιχειρηματία ήταν η αρχή του τέλους
Οι Αρχές εντόπισαν 481 πίνακες ζωγραφικής - Οι δύο κατηγορούμενοι συνδέονται και με τα μέλη της οργάνωσης που τον περασμένο Ιούνιο επιχείρησαν να πουλήσουν έναν πλαστό πίνακα του Πικάσο έναντι 25 εκατομμυρίων
Στην εξάρθρωση συμμορίας που εισέπραττε πολλές χιλιάδες ευρώ μέσω της πώλησης πλαστών πινάκων και ράβδων χρυσού προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες 42 και 57 ετών -ο δεύτερος είναι δικηγόρος. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση της ομάδας ξεκίνησε όταν ένας επιχειρηματίας πέρασε το κατώφλι του Τμήματος Προστασίας Αρχαιοτήτων και κατήγγειλε την απάτη.
Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας ανέφερε ότι έδωσε 300.000 ευρώ στον 57χρονο για να πάρει ράβδους χρυσού. Ωστόσο οι ράβδοι χρυσού που του έδωσαν αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύτικες.
Τότε του είπαν να μην ανησυχεί καθώς θα τον πλήρωναν με ακριβούς πίνακες ζωγραφικής. Έτσι και έγινε, όμως και οι πίνακες αποδείχθηκαν πλαστοί.
Μετά από αυτό ο επιχειρηματίας αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές και να καταγγείλει την απάτη.
Ακολούθησε αστυνομική έρευνα από την οποία προέκυψε πως οι δύο κατηγορούμενοι συνδέονται και με τα μέλη της οργάνωσης που τον περασμένο Ιούνιο επιχείρησαν να πουλήσουν έναν πλαστό πίνακα του Πικάσο έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ.
Τότε οι «αγοραστές» ήταν αστυνομικοί και, αμέσως μετά τη συναλλαγή, συνέλαβαν 13 μέλη της οργάνωσης.
Όσον αφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησαν έφοδο στα σπίτια των δύο ανδρών που κατήγγειλε ο επιχειρηματίας και εντόπισαν 481 πίνακες ζωγραφικής, δύο έγγραφα γνησιότητας καθώς και όπλα που ανήκουν στον 57χρονο συλληφθέντα.
Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Να σημειωθεί ότι, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Δείτε το επεισόδιο της Μέδουσας για τα κυκλώματα που εμπορεύονται πλαστά έργα στην Ελλάδα
