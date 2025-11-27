Δικηγόρος ένας εκ των δύο του κυκλώματος με τους πίνακες ζωγραφικής - Πώς τα 300.000 ευρώ που «έφαγαν» από επιχειρηματία ήταν η αρχή του τέλους

σήμερα

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Να σημειωθεί ότι, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.Δείτε το επεισόδιο της Μέδουσας για τα κυκλώματα που εμπορεύονται πλαστά έργα στην Ελλάδα