Λιμενικό: Πολύωρη καταδίωξη ταχύπλοου που μετέφερε 15 αλλοδαπούς από τουρκικά χωρικά ύδατα, ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της Κέρου

Τα ξημερώματα σήμερα, 7 περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος συμμετείχαν σε μια επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης στο Αιγαίο.



Αποτέλεσμα: σύλληψη ενός Έλληνα και ενός Κύπριου διακινητή στη νήσο Κέρο, με 15 μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και 8… pic.twitter.com/YMRwACiMJ1