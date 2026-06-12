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Λιμενικό: Πολύωρη καταδίωξη ταχύπλοου που μετέφερε 15 αλλοδαπούς από τουρκικά χωρικά ύδατα, ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της Κέρου
Λιμενικό: Πολύωρη καταδίωξη ταχύπλοου που μετέφερε 15 αλλοδαπούς από τουρκικά χωρικά ύδατα, ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της Κέρου
Στο σκάφος επέβαιναν ένας Έλληνας, ένας Κύπριος και 15 υπήκοοι Συρίας - Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, καθώς και ένα ελικόπτερο - Το μήνυμα του Κικίλια
Επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχύπλοου σκάφους, που μετέφερε 15 αλλοδαπούς συριακής υπηκοότητας (τρεις άνδρες, τέσσερις γυναίκες και οκτώ ανήλικοι) πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/6) από το Λιμενικό Σώμα από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Χίου έως τη νήσο Κέρο, νοτιοανατολικά της Νάξου.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το ύποπτο ταχύπλοο, το οποίο έφερε δύο εξωλέμβιους κινητήρες μεγάλης ιπποδύναμης, εντοπίστηκε να κινείται με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές.
Υπό τον συντονισμό του κέντρου επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, επτά περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, καθώς και ένα ελικόπτερο. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο χειριστής του ταχύπλοου αγνόησε επανειλημμένα τα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών δυνάμεων και ανέπτυξε ταχύτητα που έφθανε τους 50 κόμβους, επιχειρώντας να διαφύγει.
Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, το ταχύπλοο ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο σκάφος επέβαιναν ένας Έλληνας και ένας Κύπριος, καθώς και 15 υπήκοοι Συρίας. Όλοι οι επιβαίνοντες μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου, ενώ το ταχύπλοο κατασχέθηκε.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το λιμεναρχείο Νάξου, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες του περιστατικού.
«Τα ξημερώματα σήμερα, 7 περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος συμμετείχαν σε μια επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης στο Αιγαίο.
Αποτέλεσμα: σύλληψη ενός Έλληνα και ενός Κύπριου διακινητή στη νήσο Κέρο, με 15 μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και 8 ανήλικοι, να διασώζονται και να μεταφέρονται με ασφάλεια στη Νάξο.
Συγχαρητήρια στους άντρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος. Στο έμψυχο δυναμικό που δεν κοιμάται, που δεν υποχωρεί, που κάνει τη δουλειά του, προστατεύοντας τα σύνορά μας σε δύσκολες συνθήκες και τη νύχτα και τη μέρα».
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το ύποπτο ταχύπλοο, το οποίο έφερε δύο εξωλέμβιους κινητήρες μεγάλης ιπποδύναμης, εντοπίστηκε να κινείται με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές.
Υπό τον συντονισμό του κέντρου επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, επτά περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, καθώς και ένα ελικόπτερο. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο χειριστής του ταχύπλοου αγνόησε επανειλημμένα τα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών δυνάμεων και ανέπτυξε ταχύτητα που έφθανε τους 50 κόμβους, επιχειρώντας να διαφύγει.
Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, το ταχύπλοο ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο σκάφος επέβαιναν ένας Έλληνας και ένας Κύπριος, καθώς και 15 υπήκοοι Συρίας. Όλοι οι επιβαίνοντες μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου, ενώ το ταχύπλοο κατασχέθηκε.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το λιμεναρχείο Νάξου, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες του περιστατικού.
Το μήνυμα ΚικίλιαΟ υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συνεχάρη το Λιμενικό Σώμα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση με μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ:
«Τα ξημερώματα σήμερα, 7 περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος συμμετείχαν σε μια επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης στο Αιγαίο.
Αποτέλεσμα: σύλληψη ενός Έλληνα και ενός Κύπριου διακινητή στη νήσο Κέρο, με 15 μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και 8 ανήλικοι, να διασώζονται και να μεταφέρονται με ασφάλεια στη Νάξο.
Συγχαρητήρια στους άντρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος. Στο έμψυχο δυναμικό που δεν κοιμάται, που δεν υποχωρεί, που κάνει τη δουλειά του, προστατεύοντας τα σύνορά μας σε δύσκολες συνθήκες και τη νύχτα και τη μέρα».
Τα ξημερώματα σήμερα, 7 περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος συμμετείχαν σε μια επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης στο Αιγαίο.— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) June 12, 2026
Αποτέλεσμα: σύλληψη ενός Έλληνα και ενός Κύπριου διακινητή στη νήσο Κέρο, με 15 μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και 8… pic.twitter.com/YMRwACiMJ1
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