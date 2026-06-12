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Συνελήφθη 43χρονος Τούρκος καταζητούμενος με Ερυθρά Αγγελία της Interpol, είχε πάνω του περισσότερα από 5.300 φαρμακευτικά σκευάσματα
Συνελήφθη 43χρονος Τούρκος καταζητούμενος με Ερυθρά Αγγελία της Interpol, είχε πάνω του περισσότερα από 5.300 φαρμακευτικά σκευάσματα
Αναζητούνταν για απόδραση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, βαριά σωματική βλάβη, πλαστογραφία, απειλή με χρήση όπλου, απείθεια και διενέργεια παράνομων παιγνίων
Στη σύλληψη ενός 43χρονου Τούρκου, ο οποίος διώκεται με Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol, προχώρησε η Αστυνομία στη βόρεια Ελλάδα το πρωί της Παρασκευής (12/6). Ο 43χρονος είχε στην κατοχή του έναν σάκο με περισσότερα από 5.300 νευρολογικά και φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία είχε προμηθευτεί με σκοπό τη διακίνηση. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για παρασκευή, επεξεργασία ή κυκλοφορία επιβλαβών φαρμάκων.
Για τον εντοπισμό του, αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία καθώς και οι δίαυλοι της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Interpol, ενώ στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.
Ειδικότερα, ο 43χρονος αναζητούνταν από τις Αρχές της χώρας του προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης για απόδραση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, βαριά σωματική βλάβη, πλαστογραφία, απειλή με χρήση όπλου, απείθεια και διενέργεια παράνομων παιγνίων.
Παράλληλα, κατά την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν σε σακίδιο μέσα στο δωμάτιό του και κατασχέθηκαν 5.342 δισκία νευρολογικών και ψυχιατρικών φαρμακευτικών σκευασμάτων καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.
Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος έτερου Τούρκου υπηκόου, καθώς κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ξεκάθαρες πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.
Για τον εντοπισμό του, αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία καθώς και οι δίαυλοι της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Interpol, ενώ στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.
Ειδικότερα, ο 43χρονος αναζητούνταν από τις Αρχές της χώρας του προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης για απόδραση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, βαριά σωματική βλάβη, πλαστογραφία, απειλή με χρήση όπλου, απείθεια και διενέργεια παράνομων παιγνίων.
Παράλληλα, κατά την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν σε σακίδιο μέσα στο δωμάτιό του και κατασχέθηκαν 5.342 δισκία νευρολογικών και ψυχιατρικών φαρμακευτικών σκευασμάτων καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.
Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος έτερου Τούρκου υπηκόου, καθώς κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ξεκάθαρες πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.
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