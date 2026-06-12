Συνελήφθη 64χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στην Εύβοια
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Πυροσβεστική

Συνελήφθη 64χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στην Εύβοια

Από την αρχή του έτους και μέχρι εχθές 11 Ιουνίου  έχουν επιβληθεί συνολικά 414 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 410.631,395 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 82 συλλήψει

Συνελήφθη 64χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στην Εύβοια
Στη σύλληψη ενός 64χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές με την κατηγορία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια στην Εύβοια.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα στοιχεία, άνδρας ηλικίας 64 ετών προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών με αλωνιστική μηχανή, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Νεοχωρίου Χαλκίδας στην Εύβοια, κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τέθηκε υπό έλεγχο στο αρχικό της στάδιο, ενώ ακολούθησε διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσής της από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 11 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 414 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 410.631,395 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 82 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

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