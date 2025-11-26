Αποκολλήθηκε πλεξιγκλάς από την οροφή κολυμβητηρίου στην Κέρκυρα - Εκκενώθηκε το κτίριο
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα Κολυμβητήριο Πλέξιγκλας

Αποκολλήθηκε πλεξιγκλάς από την οροφή κολυμβητηρίου στην Κέρκυρα - Εκκενώθηκε το κτίριο

Την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό στο κτίριο βρίσκονταν δεκάδες πολίτες

Αποκολλήθηκε πλεξιγκλάς από την οροφή κολυμβητηρίου στην Κέρκυρα - Εκκενώθηκε το κτίριο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την οροφή του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας το απόγευμα της Τετάρτης (26/11), την ώρα που μέσα σε αυτό βρίσκονταν δεκάδες πολίτες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε προηγηθεί μια σύντομη και δυνατή καταιγίδα, η οποία συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους.

Το κολυμβητήριο εκκενώθηκε προκειμένου η Πυροσβεστική να προχωρήσει με ασφάλεια στην επιχείρηση απομάκρυνσης του πλεξιγκλάς.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

video από την επιχείρηση της ΠΥ για την απομάκρυνση του plexiglass στο ΕΑΚ


Ειδήσεις σήμερα:

Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος ασελγούσε στους 2 και 4 ετών ανιψιούς του μαζί με τον σύντροφό του

Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης