Αποκολλήθηκε πλεξιγκλάς από την οροφή κολυμβητηρίου στην Κέρκυρα - Εκκενώθηκε το κτίριο
Την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό στο κτίριο βρίσκονταν δεκάδες πολίτες
Κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την οροφή του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας το απόγευμα της Τετάρτης (26/11), την ώρα που μέσα σε αυτό βρίσκονταν δεκάδες πολίτες.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε προηγηθεί μια σύντομη και δυνατή καταιγίδα, η οποία συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους.
Το κολυμβητήριο εκκενώθηκε προκειμένου η Πυροσβεστική να προχωρήσει με ασφάλεια στην επιχείρηση απομάκρυνσης του πλεξιγκλάς.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
