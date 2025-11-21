Αγώνας δρόμου για το ζευγάρι με την οξεία ηπατική ανεπάρκεια λόγω μανιταριών - Θα μεταφερθούν στην Ιταλία εν αναμονή των μοσχευμάτων
Αγώνας δρόμου για το ζευγάρι με την οξεία ηπατική ανεπάρκεια λόγω μανιταριών - Θα μεταφερθούν στην Ιταλία εν αναμονή των μοσχευμάτων
Το απόγευμα η διακομιδή στην Ιταλία - Ο 65χρονος θα μεταφερθεί στην Πίζα και η 55χρονη στη Ρώμη - Από κατανάλωση μανιταριών προκλήθηκε η ανεπάρκεια
Αγώνας δρόμου γίνεται τις τελευταίες ώρες για να αντιμετωπιστεί η περιπέτεια στην οποία μπήκαν ένας 65χρονος και η 55χρονη σύζυγός του, οι οποίοι εισήχθησαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια έπειτα από κατανάλωση μανιταριών.
Κατά πληροφορίες, έπειτα από ενέργειες του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, έγινε δεκτό το αίτημα για τη διακομιδή του ζευγαριού στην Ιταλία σήμερα το απόγευμα και αποφασίστηκε η μεταφορά του 65χρονου σε νοσοκομείο στην Πίζα και της 55χρονης σε αντίστοιχο νοσηλευτικό ίδρυμα στη Ρώμη. Ίδιες πηγές αναφέρουν πως τα μοσχεύματα δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητο το ζευγάρι να βρίσκεται εκεί, ώστε - όταν βρεθούν - να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για τις μεταμοσχεύσεις.
Όπως έχει γίνει γνωστό, το ζευγάρι κατανάλωσε μανιτάρια, που μάζεψε ο 65χρονος στην Έδεσσα.
Αρχικά έγινε εισαγωγή τους το βράδυ της Πέμπτης στο νοσοκομείο της Έδεσσας, επειδή, όμως, η κατάσταση της υγείας τους επιδεινώθηκε κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν στο ΑΧΕΠΑ.
«Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οργάνωσαν, μέσα σε λίγες ώρες, την επείγουσα μεταφορά δύο συμπολιτών μας που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη πρόσβαση σε μεταμόσχευση ήπατος. Με τις συντονισμένες ενέργειες μας, οι συμπολίτες μας έγιναν αποδεκτοί στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας. Η πτήση τους έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ώρες. Ευχαριστώ θερμά όλους τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό αυτής της κρίσιμης αποστολής!»
Την είδηση για την επείγουσα μεταφορά του ζευγαριού στην Ιταλιά επιβεβαίωσε με ανάρτηση στο Instagram ο Μάριος Θεμιστοκλέους.
