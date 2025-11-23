Κάθριν Ζέτα Τζόουνς - Μάικλ Ντάγκλας: Πώς κρατούν ζωντανή τη σχέση τους 25 χρόνια μετά - Η ατάκα που της είπε όταν τη γνώρισε
Κάθριν Ζέτα Τζόουνς - Μάικλ Ντάγκλας: Πώς κρατούν ζωντανή τη σχέση τους 25 χρόνια μετά - Η ατάκα που της είπε όταν τη γνώρισε
Οι δυο τους ξαναζούν τις πιο όμορφες στιγμές τους και μιλούν για το τι τους ενώνει μετά από 25 χρόνια
Είκοσι πέντε χρόνια μετά τον εντυπωσιακό γάμο τους στο Plaza Hotel της Νέας Υόρκης, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας εξακολουθούν να δείχνουν ότι η ηλικία, η δόξα και ο χρόνος μπορούν να μπουν σε δεύτερη μοίρα όταν υπάρχει πραγματικό δέσιμο. Το ζευγάρι γιόρτασε την ασημένια επέτειό του με συγκινητικές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα — γεμάτες νοσταλγία, χιούμορ και εκείνη τη χαρακτηριστική «χημεία» που τους συνόδευε από την πρώτη τους συνάντηση.
«25 χρόνια πριν, περπάτησα προς το μέρος σου. Η μυρωδιά των λουλουδιών, το φως των κεριών, η χορωδία… και εσύ στο τέλος του διαδρόμου, να με κοιτάς όπως μόνο εσύ μπορείς. Σε αγαπώ σήμερα όπως τότε».
Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1998 στο Φεστιβάλ της Ντοβίλ. Ο Μάικλ είχε ήδη δει τη Ζέτα Τζόουνς στη «Μάσκα του Ζορό» και ήθελε να τη γνωρίσει. Το πρώτο τους βράδυ μαζί, της είπε τη διάσημη πλέον ατάκα: «Θα γίνω ο πατέρας των παιδιών σου». Εκείνη, με το γνωστό βρετανικό χιούμορ της, απάντησε: «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πω καληνύχτα». Χρόνια μετά, γελάει: «Το χειρότερο; Είχε δίκιο»! Αυτή η μίξη ρομαντισμού και αλληλοπειράγματος είναι κάτι που χαρακτηρίζει όλη τη σχέση τους.
Και συμπληρώνει ότι οι δύο δεκαετίες στις οποίες επένδυσαν στη μεταξύ τους σχέση «πληρώνουν καρπούς» τώρα που τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι.
Όπως είχε πει ο Μάικλ στα Golden Globes το 2019: «Η αγάπη μας συνεχίζει να μεγαλώνει».
Η ανάρτηση της Κάθριν: «Σε αγαπώ όπως τότε»Η Κάθριν, στα 56 της, μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από τον γάμο τους, ταξίδια που έκαναν μαζί και μια εικόνα από τη στιγμή που αντίκρισε πρώτη φορά τον Μάικλ. Το μήνυμά της ήταν γεμάτο εικόνες και συναισθήματα:
«25 χρόνια πριν, περπάτησα προς το μέρος σου. Η μυρωδιά των λουλουδιών, το φως των κεριών, η χορωδία… και εσύ στο τέλος του διαδρόμου, να με κοιτάς όπως μόνο εσύ μπορείς. Σε αγαπώ σήμερα όπως τότε».
Ο Μάικλ: ο σταθερός, τρυφερός σύντροφοςΟ 81χρονος πλέον ηθοποιός απάντησε με χιούμορ και στοργή, δημοσιεύοντας μια παλιά φωτογραφία τους: «Χαρούμενη 25η επέτειο, αγαπημένη μου Κάθριν. Ποιος να το έλεγε;» Το «ποιος να το έλεγε» είναι μια φράση που χρησιμοποιεί συχνά, όχι για να μειώσει, αλλά για να τονίσει πόσο απρόβλεπτο —και όμορφο— είναι το ταξίδι που έχουν κάνει μαζί.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1998 στο Φεστιβάλ της Ντοβίλ. Ο Μάικλ είχε ήδη δει τη Ζέτα Τζόουνς στη «Μάσκα του Ζορό» και ήθελε να τη γνωρίσει. Το πρώτο τους βράδυ μαζί, της είπε τη διάσημη πλέον ατάκα: «Θα γίνω ο πατέρας των παιδιών σου». Εκείνη, με το γνωστό βρετανικό χιούμορ της, απάντησε: «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πω καληνύχτα». Χρόνια μετά, γελάει: «Το χειρότερο; Είχε δίκιο»! Αυτή η μίξη ρομαντισμού και αλληλοπειράγματος είναι κάτι που χαρακτηρίζει όλη τη σχέση τους.
Μια σχέση με γερές βάσεις
Τα παιδιά, οι αλλαγές και η «άλλη» φάση της ζωήςΤο ζευγάρι έχει δύο παιδιά, τον Dylan και την Carys, και πλέον τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι και έχουν μείνει μόνοι τους. Ο Μάικλ το έχει περιγράψει τέλεια: «Ξαφνικά κοιτάζουμε ο ένας τον άλλο και λέμε: ‘Λοιπόν, τώρα είμαστε μόνο εμείς οι δύο’».
Και συμπληρώνει ότι οι δύο δεκαετίες στις οποίες επένδυσαν στη μεταξύ τους σχέση «πληρώνουν καρπούς» τώρα που τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι.
Το μυστικό τους: αγάπη, χιούμορ και δουλειά στη σχέσηΚαι οι δύο παραδέχονται ότι δεν είναι όλα ρόδινα, αλλά επιμένουν ότι η κατανόηση, η επικοινωνία και η αίσθηση ότι βρίσκονται «στην ίδια πλευρά» κάνουν τη διαφορά. Η κοινή καλλιτεχνική τους πορεία βοηθά στο να κατανοούν τις δυσκολίες ο ένας του άλλου, ενώ δεν κρύβουν ότι δουλεύουν συνειδητά στη σχέση τους.
Όπως είχε πει ο Μάικλ στα Golden Globes το 2019: «Η αγάπη μας συνεχίζει να μεγαλώνει».
25 χρόνια μετά: μια αγάπη που ωριμάζει όμορφαΌσο περνούν τα χρόνια, οι δυο τους δείχνουν να απολαμβάνουν περισσότερο την παρέα ο ένας του άλλου, να μοιράζονται κοινές στιγμές και να μη φοβούνται τον χρόνο. Αντίθετα, τον χρησιμοποιούν σαν γέφυρα που βαθαίνει το δέσιμό τους.
Ειδήσεις σήμερα:
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Σε κλοιό κακοκαιρίας συνεχίζει να βρίσκεται η χώρα - Έρχεται κρύο και ίσως χιόνια λένε κάποιοι μετεωρολόγοι
Γλέντια με αλκοόλ και ακριβά ψάρια έστηναν οι προφυλακισμένοι Καργάκηδες - Πώς οργάνωσαν ηγετική ομάδα με άλλους ποινικούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα