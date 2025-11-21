Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η βόρεια Κέρκυρα - Κατολισθήσεις, κλειστά σχολεία, αποκλεισμένοι δρόμοι και διακοπές ρεύματος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Να κηρυχθεί ο δήμος βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του δήμου παρουσία του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, του δημάρχου Γ. Μαχειμάρη και της ηγεσίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Η Κέρκυρα πλήττεται από έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι της Πέμπτης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο βόρειο τμήμα του νησιού.
Ισχυρή καταιγίδα «χτύπησε» Πάργα, Άρτα, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα. Χωράφια στον Καλαμά Θεσπρωτιάς καλύφθηκαν από τον νερό ενώ και η ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς και της Ηπείρου μετρούν τις ζημιές από το σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας.
Τα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα που έχουν προκληθεί στην Κέρκυρα αποτυπώνονται στις εικόνες του Forecast Weather Greece, που δείχνει ένα ρέμα πλάι σε κατοικημένη περιοχή να έχει φουσκώσει.
Κατολισθήσεις, κλειστά σχολεία, αποκλεισμένοι δρόμοι και διακοπές ρεύματος στη βόρεια ΚέρκυραΛόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της μεγάλης ποσότητας νερού στους Καρουσάδες μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταυθμευμένα αυτοκίνητα αυτοκίνητα και σε σπίτια που ευτυχώς όμως ήταν ακατοίκητα! Από Ιωάννινα σπεύδουν ήδη 4 άνδρες από την 5η ΕΜΑΚ, με δυο σωστικές λέμβους, αντλίες υδάτων και διασωστικό εξοπλισμό. Κλειστά εν τω μεταξύ θα μείνουν τα σχολεία στα βόρεια του νησιού.
Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥΣύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), εκ νέου επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα.
Σήμερα Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
-Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.
Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).
Η Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα πλήττονται για τρίτη ημέρα από το κύμα κακοκαιρίας. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο κάμπος της Βρυσέλλας με τα μανταρίνια. Οι αγρότες είναι σε απόγνωση καθώς βλέπουν μέσα στα νερά την παραγωγή τους, την περίοδο της συγκομιδής.
Απροσπέλαστοι οι δρόμοι στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας - Τόνοι από λάσπη κάλυψαν τις καλλιέργειες
Συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της Περιφέρειας βρίσκονται στον κάμπο τόσο για την καταγραφή των ζημιών, όσο και για παρεμβάσεις όπου απαιτείται η απορροή υδάτων. Ανάλογα προβλήματα δημιουργήθηκαν και στον κάμπο της Σαγιάδας, με τους πορτοκαλεώνες και τα μανταρίνια. Καλλιέργειες και αγροτικοί δρόμοι είναι βυθισμένοι στα λασπόνερα.
Στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Ηπείρου, στην Κόνιτσα και το Πωγώνι, για ακόμη μία ημέρα, σημειώνονται ο καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις με τους Δήμους και την Πολιτική Προστασία να επιχειρούν με μηχανήματα, για τον καθαρισμό των δρόμων.
Με πληροφορίες από kerkirasimera - corfutvnews - epiruspost
Τραγωδία σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά: 13χρονη πνίγηκε από τροφή, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα
Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
Η μυθιστορηματική ζωή του Πάνου Μαρινόπουλου, του επιχειρηματία που λάτρεψε το ευ ζην
