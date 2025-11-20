«Ο αρχηγός είναι χαρισματικός, καταφέρνει και σε πείθει» - Τι αποκάλυψε ο χρυσοχόος που έπεσε θύμα του κυκλώματος με το καζίνο
Μίλησε για την πλαστή επιταγή των 186.000 ευρώ που – όπως καταγγέλλει – του έδωσαν, για τροχαίο ατύχημα που του άφησε σοβαρά προβλήματα υγείας
Ο Λαρισαίος χρυσοχόος που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης με το κύκλωμα με το καζίνο, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια αποκαλύπτοντας το όνομά του. Πρόκειται για τον Δημοσθένη Τζιότζιο, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά με το πρόσωπό του στην τηλεόραση, περιγράφοντας την περιπέτεια που – όπως λέει – του στοίχισε ολόκληρη περιουσία.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, εξήγησε πώς άτομα του κυκλώματος τον παρέσυραν, τον εξαπάτησαν και τον οδήγησαν οικονομικά στο χείλος του γκρεμού. Αναφέρθηκε στα 350.000 ευρώ που έχασε, στις ψεύτικες υποσχέσεις που άκουσε και στις απειλές που – όπως είπε – δέχτηκε.
«Είμαι γεμάτος θυμό και οργή. Έχω βγει σε πάρα πολλά πάνελ και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι με έβγαζαν κατηγορούμενο και όχι κατήγορο. Τους ενδιέφερε μόνο πόσα λεφτά έδωσα, αν είναι μαύρα, κόκκινα, κίτρινα. Εμένα με ενδιέφερε να αποκαλυφθεί η εγκληματική οργάνωση. Είμαι λάτρης της αλήθειας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο χρυσοχόος.
«Από τους δύο αυτούς ανθρώπους, ο αρχηγός είναι χαρισματικός. Καταφέρνει και σε πείθει εν ριπή οφθαλμού. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το καζίνο. Είμαι παντελώς άσχετος. Δίνουμε ραντεβού στο ξενοδοχείο Λουτρακίου για να μου δώσουν την επιταγή και να τους δώσω τα χρήματα. Έρχονται και μου λένε ότι λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων δεν μπόρεσαν να πάρουν τις λίρες. Πάρε τα χρήματά σου πίσω. Παίρνω τα χρήματα, τα μετράω και βλέπω +5.000. Τους λέω παλικάρια τι είναι αυτά; Και μου απάντησαν για την ταλαιπωρία. Τους τα έδωσα πίσω και τους είπα δεν τα θέλω, δεν είμαι τοκογλύφος. Μου λένε ότι θα με ξαναπάρουν τηλέφωνο όταν είναι έτοιμοι για τις λίρες. Τους πάω και λίγα παραπάνω χρήματα, δίνουμε ραντεβού για να γίνει η ανταλλαγή. Με παίρνει τηλέφωνο ο αρχηγός και μου λέει ότι έχει δουλειά στο καζίνο και δεν θα μπορέσει να ανέβει στον 4ο όροφο, αλλά θα έρθει ο υπαρχηγός. Εμφανίζεται ο υπαρχηγός και μου λέει “Δώσ’ μου την επιταγή” και τότε εμφανίζονται τέσσερις ντυμένοι αστυνομικοί. Περνάνε χειροπέδες στον υπαρχηγό με βία για παράνομη διακίνηση λιρών και μου είπαν ότι την κατέσχεσαν την τσάντα και ότι δεν μπορώ να την ανοίξω. Τότε τους ρώτησα γιατί δε συλλαμβάνετε εμένα; Λέει ο ένας ότι θα πάρει στον (υποτιθέμενο) διοικητή και του απάντησε ο διοικητής ότι έχουμε μάθει πως είσαι καλός άνθρωπος, ταΐζεις αδέσποτα και μπορείς να φύγεις», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Τζιότζιος.
Ο Δημοσθένης Τζιότζιος μίλησε ακόμη για την πλαστή επιταγή των 186.000 ευρώ που – όπως καταγγέλλει – του έδωσαν, για τροχαίο ατύχημα που του άφησε σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Λαρισαίος επιχειρηματίας περιέγραψε στο onlarissa.gr σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στην Θήβα πηγαίνοντας από τη Λάρισα στην Αθήνα για μια από τις πολλές συναντήσεις με τα μέλη του κυκλώματος, που τον εξαπάτησαν κατ’ επανάληψη και θολωμένος σε ένα από αυτά τα ταξίδια τραυματίστηκε σε τροχαίο, απόρροια του οποίου ήταν να μείνει ανάπηρος για ένα διάστημα έχοντας πολλά κινητικά προβλήματα στα πάνω και τα κάτω άκρα του από αιματώματα που υπέστη στο κεφάλι του από το τροχαίο.
