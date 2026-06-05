Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά στα Χανιά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι
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Χανιά Εργατικό ατύχημα Κρήτη

Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά στα Χανιά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι

Εργάτης που εκτελούσε εργασίες πάνω σε σκαλωσιά - Από πτώση υπέστη εξάρθρωση ώμου και τραύμα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται

Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά στα Χανιά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στη Δυτική Κρήτη, στα Χανιά, το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, εργάτης που εκτελούσε εργασίες πάνω σε σκαλωσιά στην περιοχή Αρώνι Ακρωτηρίου βρέθηκε στο κενό, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Από την πτώση, ο εργαζόμενος υπέστη εξάρθρωση ώμου και τραύμα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εργατικών ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τετάρτης σημειώθηκε σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο, όταν νεαρός εργαζόμενος σε κρεοπωλείο τραυματίστηκε βαριά στο χέρι, όταν αυτό εγκλωβίστηκε σε μηχανή κιμά.

Παράλληλα, τη Δευτέρα είχε προηγηθεί εργατικό δυστύχημα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, με θύμα έναν 69χρονο εργάτη.

Έτσι, μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, στη Δυτική Κρήτη έχουν καταγραφεί δύο εργατικά ατυχήματα και ένα εργατικό δυστύχημα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

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