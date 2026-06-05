Ξεκίνησε η δίκη Λιγνάδη: Να γίνει δεκτή η έφεση για τη ποινή που επιβλήθηκε στον σκηνοθέτη, ζήτησε η εισαγγελέας
Ξεκίνησε η δίκη Λιγνάδη: Να γίνει δεκτή η έφεση για τη ποινή που επιβλήθηκε στον σκηνοθέτη, ζήτησε η εισαγγελέας
Όταν η πρόεδρος ρώτησε τα στοιχεία του κατηγορούμενου είπε ότι είναι φιλόλογος και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Ξεκίνησε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας έπειτα από τρεις αναβολές η δίκη του άλλοτε ισχυρού άνδρα του Κρατικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης νεαρών αγοριών.
Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός βρέθηκε από νωρίς σήμερα στο δικαστήριο και με την εκφώνηση της υπόθεσής του πήρε τη θέση του στο εδώλιο. Όταν η πρόεδρος τον ρώτησε τα στοιχεία του είπε ότι είναι φιλόλογος και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν και κάποιοι εκ των καταγγελλόντων, οι οποίοι με τις μηνύσεις τους οδήγησαν τον Δημήτρη Λιγνάδη ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο Δ. Λιγνάδης είχε κριθεί, κατά πλειοψηφία, ένοχος για δυο από τους τέσσερις βιασμούς που είχε δικαστεί. Πρόκειται, για βιασμους δυο 17χρονων νεαρών το 2015 για τους οποίους του επιβλήθηκε, κατά συγχώνευση, κάθειρξη 12 ετών.
Μάλιστα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του είχε χορηγήσει αναστολή μέχρι την έφεση με αποτέλεσμα ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός να βρεθεί εκτός φυλακής, την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης της ετυμηγορίας.
Αντιθέτως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κρίνει τον Δ. Λιγνάδη ομόφωνα αθώο για τον βιασμό ενός ενήλικα το 2018, ο οποίος ποτέ δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, όπως επίσης και κατά πλειοψηφία αθώο για τον βιασμό 16χρονου το 2011.
Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου η εισαγγελία Εφετών άσκησε έφεση στην πρωτόδικη απόφαση με το σκεπτικό ότι στον πρώην επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου θα έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή όπως επίσης και ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί και η αθώωσή του για την κατηγορία βιασμού σε βάρος του 16χρονου.
Σήμερα, με την έναρξη της δίκης, η υπεράσπιση του κατηγορούμενου ζήτησε την απόρριψη της έφεσης, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν περιλαμβάνει πραγματικές νομικές πλημμέλειες της πρωτόδικης απόφασης.
Λαμβάνοντας το λόγο η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε η έφεση να γίνει δεκτή μόνο ως προς το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Λιγνάδη και όχι ως προς το σκέλος της που αφορά στην αθώωση του σκηνοθέτη για την κατηγορία βιασμού σε βάρος του 16χρονου νέου.
"Η έφεση δεν αντικρούει με συλλογισμός την αθωωτική κρίση του πρωτόδικου δικαστηρίου", τόνισε μεταξύ άλλων η εισαγγελέας.
Στο δικαστήριο στο πλευρό του κατηγορούμενου βρέθηκαν η Ελένη Κούρκουλα, ο Διονύσης Παναγιωτάκης αλλά και ο αδελφός του Γιάννη Λιγνάδης.
Η δίκη θα συνεχιστεί στις 17 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί για την έφεση.
Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός βρέθηκε από νωρίς σήμερα στο δικαστήριο και με την εκφώνηση της υπόθεσής του πήρε τη θέση του στο εδώλιο. Όταν η πρόεδρος τον ρώτησε τα στοιχεία του είπε ότι είναι φιλόλογος και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν και κάποιοι εκ των καταγγελλόντων, οι οποίοι με τις μηνύσεις τους οδήγησαν τον Δημήτρη Λιγνάδη ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο Δ. Λιγνάδης είχε κριθεί, κατά πλειοψηφία, ένοχος για δυο από τους τέσσερις βιασμούς που είχε δικαστεί. Πρόκειται, για βιασμους δυο 17χρονων νεαρών το 2015 για τους οποίους του επιβλήθηκε, κατά συγχώνευση, κάθειρξη 12 ετών.
Μάλιστα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του είχε χορηγήσει αναστολή μέχρι την έφεση με αποτέλεσμα ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός να βρεθεί εκτός φυλακής, την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης της ετυμηγορίας.
Αντιθέτως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κρίνει τον Δ. Λιγνάδη ομόφωνα αθώο για τον βιασμό ενός ενήλικα το 2018, ο οποίος ποτέ δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, όπως επίσης και κατά πλειοψηφία αθώο για τον βιασμό 16χρονου το 2011.
Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου η εισαγγελία Εφετών άσκησε έφεση στην πρωτόδικη απόφαση με το σκεπτικό ότι στον πρώην επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου θα έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή όπως επίσης και ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί και η αθώωσή του για την κατηγορία βιασμού σε βάρος του 16χρονου.
Σήμερα, με την έναρξη της δίκης, η υπεράσπιση του κατηγορούμενου ζήτησε την απόρριψη της έφεσης, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν περιλαμβάνει πραγματικές νομικές πλημμέλειες της πρωτόδικης απόφασης.
Λαμβάνοντας το λόγο η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε η έφεση να γίνει δεκτή μόνο ως προς το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Λιγνάδη και όχι ως προς το σκέλος της που αφορά στην αθώωση του σκηνοθέτη για την κατηγορία βιασμού σε βάρος του 16χρονου νέου.
"Η έφεση δεν αντικρούει με συλλογισμός την αθωωτική κρίση του πρωτόδικου δικαστηρίου", τόνισε μεταξύ άλλων η εισαγγελέας.
Στο δικαστήριο στο πλευρό του κατηγορούμενου βρέθηκαν η Ελένη Κούρκουλα, ο Διονύσης Παναγιωτάκης αλλά και ο αδελφός του Γιάννη Λιγνάδης.
Η δίκη θα συνεχιστεί στις 17 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί για την έφεση.
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