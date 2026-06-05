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Η Ιταλία εισάγει τη γονική συναίνεση για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία
Η Ιταλία εισάγει τη γονική συναίνεση για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία
«Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί βάρος στη γνώμη των γονέων και θα περιοριστεί η λεγόμενη προπαγάνδα της κουλτούρας φύλου, με σεβασμό σε όσα ορίζει το Σύνταγμά μας» δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας
Με την τελική ψήφο της Γερουσίας της Ρώμης εγκρίθηκε ο νέος νόμος ο οποίος καθιστά υποχρεωτική, στην Ιταλία την συναίνεση των γονέων για να μπορούν να πραγματοποιούνται μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας. Σε ό,τι αφορά το δημοτικό σχολείο, ο νέος νόμος δεν προβλέπει την διεξαγωγή των συγκεκριμένων μαθημάτων.
«Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί βάρος στη γνώμη των γονέων και θα περιοριστεί η λεγόμενη προπαγάνδα της κουλτούρας φύλου, με σεβασμό σε όσα ορίζει το Σύνταγμά μας» δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα. Την άποψή του συμμερίζονται συντηρητικές καθολικές οργανώσεις, οι οποίες τάσσονται κατά του δικαιώματος στην άμβλωση.
Το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης θεωρεί, όμως, ότι πρόκειται για σοβαρή οπισθοδρόμηση, η οποία θα παγιώσει τις διαφορές ανάμεσα σε οικογένειες με μια πιο ανοικτή και συμπεριληπτική προσέγγιση και σε εκείνες που θεωρούν περιττή ή και επικίνδυνη την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
Σύμφωνα με στοιχεία του ιταλικού συνδέσμου «Save The Children», τώρα μόνον το 47% των μαθητών έχει παρακολουθήσει αποσπασματικά και με μεμονωμένες πρωτοβουλίες του κάθε σχολείου μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. «Με τα νέα αυτά δεδομένα, η βασικής σημασίας παιδαγωγική συμμαχία των σχολείων με τις οικογένειες των μαθητών κινδυνεύει να εξασθενήσει ακόμη περισσότερο», υπογραμμίζουν οι υπεύθυνοι του συνδέσμου.
«Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί βάρος στη γνώμη των γονέων και θα περιοριστεί η λεγόμενη προπαγάνδα της κουλτούρας φύλου, με σεβασμό σε όσα ορίζει το Σύνταγμά μας» δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα. Την άποψή του συμμερίζονται συντηρητικές καθολικές οργανώσεις, οι οποίες τάσσονται κατά του δικαιώματος στην άμβλωση.
Το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης θεωρεί, όμως, ότι πρόκειται για σοβαρή οπισθοδρόμηση, η οποία θα παγιώσει τις διαφορές ανάμεσα σε οικογένειες με μια πιο ανοικτή και συμπεριληπτική προσέγγιση και σε εκείνες που θεωρούν περιττή ή και επικίνδυνη την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
Σύμφωνα με στοιχεία του ιταλικού συνδέσμου «Save The Children», τώρα μόνον το 47% των μαθητών έχει παρακολουθήσει αποσπασματικά και με μεμονωμένες πρωτοβουλίες του κάθε σχολείου μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. «Με τα νέα αυτά δεδομένα, η βασικής σημασίας παιδαγωγική συμμαχία των σχολείων με τις οικογένειες των μαθητών κινδυνεύει να εξασθενήσει ακόμη περισσότερο», υπογραμμίζουν οι υπεύθυνοι του συνδέσμου.
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