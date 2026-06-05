Περιπολίες αστυνομικών με ποδήλατα στην παραλιακή της Κατερίνης, δείτε φωτογραφία
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία Αστυνομικοί Ποδήλατα Κατερίνη

Περιπολίες αστυνομικών με ποδήλατα στην παραλιακή της Κατερίνης, δείτε φωτογραφία

Οι αστυνομικοί με ποδήλατα κινούνται από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ, με σκοπό την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την άμεση διαχείριση ήπιων περιστατικών αστυνομικής φύσης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ

Περιπολίες αστυνομικών με ποδήλατα στην παραλιακή της Κατερίνης, δείτε φωτογραφία
5 ΣΧΟΛΙΑ
Αστυνομικοί με ποδήλατα ξεκίνησαν και φέτος τις περιπολίες στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης. Στόχος είναι η ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Οι αστυνομικοί με ποδήλατα κινούνται από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ, με σκοπό την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την άμεση διαχείριση ήπιων περιστατικών αστυνομικής φύσης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, βασικές προτεραιότητες των αστυνομικών με ποδήλατα είναι: η εξυπηρέτηση επισκεπτών και τουριστών, παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες και τις απαραίτητες πληροφορίες, η συνδρομή και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, ώστε να διευθετούνται προβλήματα, κυρίως τουριστικού ενδιαφέροντος και να διευκολύνονται οι επισκέπτες των περιοχών αυτών και η επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματική ανταπόκριση στη διαχείριση ήπιων περιστατικών αστυνομικής φύσης.

Περιπολίες αστυνομικών με ποδήλατα στην παραλιακή της Κατερίνης, δείτε φωτογραφία
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης