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Περιπολίες αστυνομικών με ποδήλατα στην παραλιακή της Κατερίνης, δείτε φωτογραφία
Περιπολίες αστυνομικών με ποδήλατα στην παραλιακή της Κατερίνης, δείτε φωτογραφία
Οι αστυνομικοί με ποδήλατα κινούνται από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ, με σκοπό την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την άμεση διαχείριση ήπιων περιστατικών αστυνομικής φύσης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ
Αστυνομικοί με ποδήλατα ξεκίνησαν και φέτος τις περιπολίες στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης. Στόχος είναι η ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.
Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Οι αστυνομικοί με ποδήλατα κινούνται από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ, με σκοπό την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την άμεση διαχείριση ήπιων περιστατικών αστυνομικής φύσης.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, βασικές προτεραιότητες των αστυνομικών με ποδήλατα είναι: η εξυπηρέτηση επισκεπτών και τουριστών, παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες και τις απαραίτητες πληροφορίες, η συνδρομή και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, ώστε να διευθετούνται προβλήματα, κυρίως τουριστικού ενδιαφέροντος και να διευκολύνονται οι επισκέπτες των περιοχών αυτών και η επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματική ανταπόκριση στη διαχείριση ήπιων περιστατικών αστυνομικής φύσης.
Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Οι αστυνομικοί με ποδήλατα κινούνται από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ, με σκοπό την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την άμεση διαχείριση ήπιων περιστατικών αστυνομικής φύσης.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, βασικές προτεραιότητες των αστυνομικών με ποδήλατα είναι: η εξυπηρέτηση επισκεπτών και τουριστών, παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες και τις απαραίτητες πληροφορίες, η συνδρομή και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, ώστε να διευθετούνται προβλήματα, κυρίως τουριστικού ενδιαφέροντος και να διευκολύνονται οι επισκέπτες των περιοχών αυτών και η επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματική ανταπόκριση στη διαχείριση ήπιων περιστατικών αστυνομικής φύσης.
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