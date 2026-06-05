Κύπρος: Στο μικροσκόπιο των Αρχών απειλητικά email για την Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου

Οι Αρχές εξετάζουν την προέλευση, τη διαδρομή και την αξιοπιστία τους





Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μηνύματα δεν ήταν ένα, αλλά περισσότερα, με παρόμοιο περιεχόμενο και ύφος.







Τα email έχουν ήδη τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, οι οποίες εξετάζουν την προέλευση, τη διαδρομή και την αξιοπιστία τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν αποστολή από ηλεκτρονική διεύθυνση του εξωτερικού, στοιχείο που ασφαλώς δεν σημαίνει από μόνο του κάποια συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά δίνει κατεύθυνση στην τεχνική διερεύνηση.



Ενημερώθηκε η φρουρά Το πρώτο μήνυμα φέρεται να παραλήφθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοκρατικού Συναγερμού το απόγευμα της 3ης Ιουνίου.







Ο κ. Κουλλάς εξέφρασε την ελπίδα ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και πως πρόκειται για φάρσα. Την ίδια ώρα όμως τόνισε ότι κάθε αναφορά σε ενδεχόμενη βίαιη ενέργεια εναντίον πολιτικού προσώπου πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα.



Εξετάζονται πρόσθετα μέτρα Στην Αστυνομία αναμένεται να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, τόσο ως προς την τεχνική προέλευση των μηνυμάτων όσο και ως προς τον βαθμό επικινδυνότητας. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να αποφασιστεί ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από την Αννίτα Δημητρίου, τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για φάρσα, κακόβουλη ενέργεια, προσπάθεια πρόκλησης αναστάτωσης ή κάτι σοβαρότερο.



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Δυσφορία στον ΔΗΣΥ για τη διαρροή Πέραν της ουσίας των μηνυμάτων, στον Δημοκρατικό Συναγερμό υπάρχει δυσφορία για το πώς η υπόθεση διέρρευσε. Ο Ονούφριος Κουλλάς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τους ξενίζει ο τρόπος με τον οποίο έγινε γνωστό το θέμα και εξέφρασε την ελπίδα η διαρροή να μην προήλθε από την Αστυνομία, σημειώνοντας ότι και αυτό πρέπει να διερευνηθεί.



Το σημείο δεν είναι δευτερεύον σύμφωνα με πηγές του περιβάλλοντος της μας Δημητρίου. Σε υποθέσεις που αφορούν την ασφάλεια πολιτειακών και πολιτικών προσώπων, η πρόωρη δημοσιοποίηση μπορεί να δυσκολέψει την έρευνα, να προκαλέσει αχρείαστη ανησυχία ή να δώσει στον αποστολέα αυτό που ενδεχομένως επιδίωκε, δηλαδή δημοσιότητα.



Το ζητούμενο για την Αστυνομία είναι να διαπιστώσει γρήγορα αν τα email συνδέονται με υπαρκτή απειλή ή αν πρόκειται για κακόγουστη και επικίνδυνη φάρσα. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση τέτοιων περιστατικών απαιτεί ψυχραιμία, τεχνική επάρκεια και θεσμική σοβαρότητα.



Υπό διερεύνηση βρίσκεται από την κυπριακή Αστυνομία υπόθεση ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αναφέρονταν σε ενδεχόμενη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος της Προέδρου της Βουλής και Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτας Δημητρίου Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μηνύματα δεν ήταν ένα, αλλά περισσότερα, με παρόμοιο περιεχόμενο και ύφος.Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν φαίνεται να διατυπωνόταν ευθεία απειλή από τον αποστολέα, αλλά γινόταν αναφορά σε πληροφορία περί σχεδιαζόμενης εγκληματικής ενέργειας εναντίον της Α. Δημητρίου.Τα email έχουν ήδη τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, οι οποίες εξετάζουν την προέλευση, τη διαδρομή και την αξιοπιστία τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν αποστολή από ηλεκτρονική διεύθυνση του εξωτερικού, στοιχείο που ασφαλώς, αλλά δίνει κατεύθυνση στην τεχνική διερεύνηση.Το πρώτο μήνυμα φέρεται να παραλήφθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοκρατικού Συναγερμού το απόγευμα της 3ης Ιουνίου.Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Ονούφριος Κουλλά, ενημερώθηκε αμέσως η φρουρά της Προέδρου της Βουλής, η οποία με τη σειρά της προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και ειδοποίησε την Αστυνομία. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στα γραφεία του ΔΗΣΥ και παρέλαβαν στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.Ο κ. Κουλλάς εξέφρασε την ελπίδα ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και πως πρόκειται για φάρσα. Την ίδια ώρα όμως τόνισε ότι κάθε αναφορά σε ενδεχόμενη βίαιη ενέργεια εναντίον πολιτικού προσώπου πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα.Στην Αστυνομία αναμένεται να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, τόσο ως προς την τεχνική προέλευση των μηνυμάτων όσο και ως προς τον βαθμό επικινδυνότητας. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να αποφασιστεί ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από την Αννίτα Δημητρίου, τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για φάρσα, κακόβουλη ενέργεια, προσπάθεια πρόκλησης αναστάτωσης ή κάτι σοβαρότερο.Η υπόθεση αποκτά πρόσθετη πολιτική βαρύτητα καθώς έρχεται λίγες ώρες μετά την επανεκλογή της κ. Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής, σε μια διαδικασία με έντονο παρασκήνιο και νέους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα δύο γεγονότα συνδέονται. Σημαίνει όμως ότι οι αρχές έχουν λόγο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, διότι η συγκυρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για πραγματική στοχοποίηση είτε για κατασκευή εντυπώσεων.Πέραν της ουσίας των μηνυμάτων, στον Δημοκρατικό Συναγερμό υπάρχει δυσφορία για το πώς η υπόθεση διέρρευσε. Ο Ονούφριος Κουλλάς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τους ξενίζει ο τρόπος με τον οποίο έγινε γνωστό το θέμα και εξέφρασε την ελπίδα η διαρροή να μην προήλθε από την Αστυνομία, σημειώνοντας ότι και αυτό πρέπει να διερευνηθεί.Το σημείο δεν είναι δευτερεύον σύμφωνα με πηγές του περιβάλλοντος της μας Δημητρίου. Σε υποθέσεις που αφορούν την ασφάλεια πολιτειακών και πολιτικών προσώπων, η πρόωρη δημοσιοποίηση μπορεί να δυσκολέψει την έρευνα, να προκαλέσει αχρείαστη ανησυχία ή να δώσει στον αποστολέα αυτό που ενδεχομένως επιδίωκε, δηλαδή δημοσιότητα.Το ζητούμενο για την Αστυνομία είναι να διαπιστώσει γρήγορα αν τα email συνδέονται με υπαρκτή απειλή ή αν πρόκειται για κακόγουστη και επικίνδυνη φάρσα. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση τέτοιων περιστατικών απαιτεί ψυχραιμία, τεχνική επάρκεια και θεσμική σοβαρότητα.

Η Αννίτα Δημητρίου, ως Πρόεδρος της Βουλής και αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος, βρίσκεται αντικειμενικά σε θέση αυξημένης έκθεσης. Αυτό όμως δεν μπορεί να οδηγήσει ούτε σε υποτίμηση τέτοιων αναφορών ούτε σε υπερβολές. Η σοβαρή διερεύνηση είναι ο μόνος δρόμος.



Τα υπόλοιπα είναι για όσους νομίζουν ότι η δημόσια ασφάλεια λειτουργεί με εντυπώσεις, διαρροές και πρωινά πάνελ. Δηλαδή, σχεδόν η μισή πολιτική ζωή του τόπου, αλλά ας μην το κάνουμε και κανονικότητα.