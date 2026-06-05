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Ραφήνα: 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη βενζινάδικου
Ραφήνα: 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη βενζινάδικου
Ψυχολογικά προβλήματα αντιμετωπίζει ο 52χρονος Αλβανός - Τραυματίστηκαν σε χέρια και κεφάλι ο υπάλληλος και ο πελάτης του πρατηρίου
Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (5/6) στη Ραφίνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρατήριο καυσίμων στην Ραφήνα, ένας 52χρονος Αλβανός δημιούργησε προβλήματα στην επιχείρηση και τόσο ο Αιγύπτιος υπάλληλος, όσο και ο Αλβανός πελάτης που βρισκόταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή προσπάθησαν να τον απωθήσουν. Τότε ο 52χρονος που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα έβγαλε ένα αιχμηρό αντικείμενο και επιτέθηκε στον υπάλληλο και τον πελάτη του πρατηρίου.
Ο πρώτος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης είχε τραύματα στα δύο του χέρια.
Ο δράστης διέφυγε πεζός, ωστόσο ο Αλβανός πελάτης του βεζινάδικου τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του και τον παρέσυρε τραυματίζοντάς τον στο πόδι.
Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι άλλοι δύο στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρατήριο καυσίμων στην Ραφήνα, ένας 52χρονος Αλβανός δημιούργησε προβλήματα στην επιχείρηση και τόσο ο Αιγύπτιος υπάλληλος, όσο και ο Αλβανός πελάτης που βρισκόταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή προσπάθησαν να τον απωθήσουν. Τότε ο 52χρονος που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα έβγαλε ένα αιχμηρό αντικείμενο και επιτέθηκε στον υπάλληλο και τον πελάτη του πρατηρίου.
Ο πρώτος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης είχε τραύματα στα δύο του χέρια.
Ο δράστης διέφυγε πεζός, ωστόσο ο Αλβανός πελάτης του βεζινάδικου τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του και τον παρέσυρε τραυματίζοντάς τον στο πόδι.
Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι άλλοι δύο στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας.
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